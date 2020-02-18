"Не горжусь этим": звезда "Хоббита" признался, что делал со своими детьми

Актер рассказал, что делал возмутительные и непозволительные вещи

Актер Мартин Фриман Фото: Getty Images

Британский актер Мартин Фримен, который сыграл в новом шпионском триллере, признался журналистам The Sunday Times в ошибках, которые допустил как отец.

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Как известно, у звезды "Хоббита" и его бывшей подруги Аманды Аббингтон двое детей: 14-летний сын Джо и 11-летняя дочь Грейс. Мартин признался, что, когда они были младше, нарушал одно из самых важных родительских правил: не наказывать детей физически и не оскорблять их словесно.

"Одно из правил гласит: не бить своих детей и не называть их маленькими выродками. Но, знаете, я делал и то, и другое. Знаю, что не должен был так поступать. И не горжусь этим. Я отшлепал их дважды, а маленькими выродками называл больше двух раз. Хотел, чтобы они поняли. К тому же был слишком нетерпелив и находился на пределе своих сил… Я всегда открыто говорил о своих отцовских недостатках. Не уверен, что кричу больше, чем другие люди, но уж точно чаще в этом признаюсь", — рассказал он в интервью.

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48-летний актер сейчас продолжает бороться со своим гневом и признает, что стал меньше кричать на детей. Теперь уже и они сами дают ему понять, когда он выходит за рамки.

Напомним, что австралийская певица Sia в возрасте 44 лет усыновила ребенка. Сама звезда впервые призналась, что стала мамой мальчика.

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