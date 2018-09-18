Режиссер 90-й церемонии "Оскар" сделал предложение руки и сердца на премии "Эмми"

Гленн Вайсс перед тысячной аудиторией подарил возлюбленной кольцо, которое его отец 67 лет назад подарил его матери

Гленн Вайсс и его возлюбленная.Фото:

В Лос-Анджелесе 17 сентября состоялась церемония награждения "телевизионного "Оскара" – премии "Эмми". Режиссер последней 90-ой церемонии награждения премии "Оскар" Гленн Вайсс сделал неожиданной поступок. Перед аудиторией он вышел на сцену и после трогательной речи сделал предложение женитьбы своей возлюбленной Джен Свендсен.

Отметим, что Вайсс получил победу в номинации "Лучший режиссер в развлекательной программе". Выступив с вдохновенной речью, где он вспомнил свою покойную мать, которая умерла несколько недель назад, он сделал настоящую неожиданность.

"Мама всегда видела только хорошее в окружающих людях и вещах, и она обожала мою любимую Джен. Джен, ты свет моей жизни! Ты спрашивала, почему я не люблю называть тебя своей девушкой... Просто потому, что я хочу называть тебя своей женой", – поразил всех присутствующих на церемонии Гленн Вайсс.

Любимая Джен поднялась на сцену, ответила "да" и Гленн надел ей на палец обручальное кольцо.

Гленн Вайсс и его возлюбленая Джен Свендсен Фото: Getty

"Это кольцо мой отец подарил моей матери 67 лет назад. И теперь я хотел бы подарить его тебе перед всеми этими людьми, перед моей мамой и твоими родителями, которые смотрят сейчас на нас с небес", – добавил режиссер.

Напомним, популярный американский актер Том Хэнкс помог мужчине признаться своей любимой. Это случилось на Техасском книжном фестивале, когда актер представлял свой сборник рассказов о печатных машинках.