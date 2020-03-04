Не хотела идти: Софи Тернер рассказала о первом свидании со своим будущим мужем

Звезда "Игры престолов" считала Джо Джонаса самовлюбленным

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которую заподозрили в беременности, украсила апрельскую обложку журнала Elle и рассказала о знакомстве со своим супругом Джо Джонасом – участником рок-группы Jonas Brothers.

Как рассказала актриса, инициатором их первой встречи был сам Джо Джонас. Музыкант пригласил звезду кино на свидание в один из баров города Камден, но Софи была не совсем рада, ведь считала его самовлюбленным. Но встретиться с певцом Тернер уговорили друзья.

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"Мы разговаривали часами. И мне не было скучно. Это не было надумано. Это были светские разговоры – это было так легко. И вскоре мы стали неразлучны. И я поехала с ним в тур. Он такой красивый, талантливый, веселый, харизматичный. Мне действительно повезло, что я с ним, и что кто-то вроде него хочет быть со мной, проводить время", – откровенно призналась Софи.

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Напомним, что пара поженилась в июле 2019 года, хотя официально узаконила свой брак в начале мая 2019-го года.

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