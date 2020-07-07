"Не мог ни на чем сконцентрироваться": Том Хэнкс рассказал, как перенес коронавирус

В начале марта 2020 года актер вместе со своей женой переболел COVID-19

В начале марта этого года стало известно, что голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Спустя неделю лечения в клинике звездных супругов выписали, однако они приняли решение самоизолироваться, дабы не подвергать риску окружающих.

Сейчас Хэнкс рассказал, как перенес COVID-19, и признался, что находился в группе риска.

Оскароносный Том Хэнкс отметил, что изначально переживал о своем здоровье вдвойне, так как имел хронические заболевания, пишет Daily Mail.

"Когда мы были в больнице, я сказал: "Мне 63 года, у меня диабет 2 типа и стент в сердце. Я тяжелый случай?", – рассказывает актер.

Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Getty Images

Том также отметил, что их с женой "дискомфорт" из-за болезни прошел в течение двух недель. При этом реакции на болезнь у обоих существенно отличались: у Риты Уилсон наблюдались потеря вкуса и обоняния, сильная тошнота и высокая температура, у ее мужа "ужасно болело все тело", он чувствовал ужасную усталость все время и "не мог сосредоточиться ни на чем больше 12 минут".

Добавим, что Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в марте. Случилось это в Австралии, на съемках фильма об Элвисе Пресли. Позднее сообщалось, что супруги сдали кровь для вакцины против COVID-19.

Подробнее о заражении Тома Хэнкса коронавирусом смотрите в сюжете:

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