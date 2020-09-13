"Не могли поселить в палату": Иванна Сахно рассказала, как болела коронавирусом в США

Актриса восстанавливалась после болезни около двух месяцев

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно заразилась коронавирусом еще в марте. На момент болезни она находилась в Нью-Йорке и лечилась у себя дома. По словам звезды, ее не могли оставить в больнице из-за огромного количества больных.

Иванна вспомнила, что в госпитале, куда она обратилась за помощью, находилось много тяжелобольных людей. Об этом она рассказала в интервью Кате Осадчей.

"Я была в госпитале трижды и должна была там оставаться, потому что у меня был низкий уровень кислорода. Но они не могли меня оставить, потому что люди, которые были вокруг меня, были намного старше и в худшем состоянии. Нас не могли поселить даже в палаты, мы были на первом этаже, куда просто подъезжают люди на "скорой", – поделилась Сахно.

Актриса Иванна Сахно Фото: instagram.com/ivannasakhno/

Актрисе пришлось лечиться дома, а за ее состоянием здоровья врачи следили в телефонном режиме. Иванна восстанавливалась после болезни около двух месяцев, а теперь, когда выздоровела, соблюдает все карантинные меры.

"Даже сейчас я стараюсь быть осторожной, потому что вирус может быть даже и у тех, у кого есть антитела", – сказала знаменитость.

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