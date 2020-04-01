"Не могу больше скрывать свою любовь": Владимир Остапчук разыграл подписчиков

Ведущий опубликовал совместное фото с Викторией Булитко

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно попал в громкий скандал из-за продажи масок, решил пошутить в честь Дня смеха – 1 апреля. Поскольку после развода звезде экрана приписывают романы с разными женщинами, он показал совместный кадр со своей "настоящей возлюбленной".

"Не могу больше скрывать свою любовь. Вот она – владелица "руки" и новая девушка Остапчука. Сразу скажу, что свои чувства мы бережно охраняли от чужих глаз. Спасибо за поддержку и то, что не осуждаете", – с полной серьезностью написал ведущий, но подписчики сразу поняли, что это первоапрельская шутка.

На фото Владимир позирует вместе с украинской актрисой Викторией Булитко, с которой он принимал участие в проекте "Танці з зірками". Добавим, что в действительности звезда "Дизель шоу" уже пять лет состоит в отношениях с мужчиной, который ничего общего с шоу-бизнесом не имеет.

Владимир Остапчук вновь оказался в центре скандала после выступления на разогреве у KAZKA:

Ранее мы также писали, что Елена Войченко и Владимир Остапчук трогательно поздравили сына с днем рождения.

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