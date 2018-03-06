Не могут не восхищать: звезды старше 60 лет на "Оскаре-2018"

В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 90-я по счету церемония вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". Знаменитости блистали перед фотографами в роскошных нарядах. Гостьи старше 60 лет доказали, что возраст не помеха.

80-летняя Джейн Фонда подчеркнула фигуру элегантным платьем от Balmain.

Джейн Фонда и 72-летняя Хелен Миррен вместе вышли на сцену Dolby Theatre и вручили награду Гэри Олдману. Статуэтку британскому актеру принес фильм "Темные времена".

Хелен выбрала лаконичный наряд от Reem Acra, который дополнила драгоценным колье с сапфирами.

68-летняя Мерил Стрип, которая была номинирована на "Оскар" в 21 раз, появилась в элегантном алом платье с глубоким декольте и длинными рукавами от Christian Dior.

Сюрпризом для многих стало появление на красной дорожке 86-летней актрисы, певицы и танцовщицы Риты Морено, выбравшей для себя наряд, который она уже надевала 56 лет назад. Именно в этом платье актриса появилась на кинопремии "Оскар" в 1962 году и получила награду в номинации "Лучшая актриса второго плана".

61-летний Дайан Уоррен предпочла для "Оскара" черный брючный костюм с кристаллами от Yves Saint Laurent.

62-летняя Вупи Голдберг удивила необычным нарядом. Актриса выбрала яркое пышное платье со шлейфом и цветочным принтом от Christian Siriano. Вупи продемонстрировала не только оригинальный наряд, но и большую татуировку на плече.

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.

Названы все победители "Оскара-2018".