"Не можем поверить": Никита Добрынин и Даша Квиткова сделали друг другу подарок на свадьбу

Пара приобрела апартаменты в Киева

Украинский ведущий и экс-герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и победительница проекта, его супруга Даша Квиткова купили квартиру. Новое жилье стало свадебным подарком пары друг другу. Об этом Даша сообщила на своей страничке в Instagram.

Не так давно пара официально оформила отношения, а вот уже главное торжество ждет Дашу и Никиту в августе.

Пока молодожены заняты другими заботами, а именно – новым жильем.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Не могу с вами не поделиться. Около месяца мы с Никитой ходим в напряжении и бесконечно работаем на результат. Мы работали на совместную мечту. Говорю "МЫ", потому что то, о чем я сейчас вам расскажу — это наша общая заслуга. Мы купили квартиру. Просто офигеть. Вот это подарок друг другу на свадьбу. До сих пор мы не можем в это поверить.

Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитой сошлись. Дорогие машины и вещи — это, конечно, круто, но куда лучше, когда у тебя есть своя жилплощадь и свои стены в столице.

Квиткова также отметила, что рада тому, что квартиру они с Добрыниным купили без чьей-либо помощи. Также девушка призналась, что желание о новом жилье пара загадала, будучи на Бали, где Никита сделал Даше предложение.

"Будучи на острове Бали, мы загадали одно желание на двоих, которое не заставило себя ждать. Будет цель — будет и возможность. И все наши мечты обязательно сбудутся", – написала Квиткова.

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Ранее мы сообщали, что Даша Квиткова похвасталась стальным прессом.

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