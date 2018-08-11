"Не найти ни в одном интервью": Джастин Тимберлейк написал мемуары

Певец поделился радостной новостью с поклонниками в соцсети

Джастин Тимберлейк. Фото: instagram.com/justintimberlake

Голливудская звезда, певец, а теперь еще и писатель Джастин Тимберлейк, который купил пентхаус в Нью-Йорке за 20 млн долларов, недавно написал написал мемуары. На страницах откровенной книги он описал свою жизнь и рассказал то, чего не найти ни в одном интервью.

Джастин Тимберлейк написал мемуары Фото: instagram.com/justintimberlake/

"У меня для вас замечательная новость! Я рад наконец-то показать мою первую книгу. С нетерпением жду возможности поделиться с вами этими фотографиями и историями", – написал Джастин Тимберлейк, добавив фото экземпляра книги.

Обложку книги украсило изображение Джастина Тимберлейка, которое лаконично дополнило содержание издания. Согласно анонсу, поклонники смогут приобрести мемуары певца 30 октября 2018 года. Название книги можно перевести "Ретроспективный взгляд" или же "Оглядываясь назад".

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Также Джастин показал архивное фото, которое вошло в книгу. На снимке артист позирует перед камерой возле елки с игрушечной гитарой. Архивный снимок изрядно понравился поклонникам Джастина Тимберлейка.

Напомним, недавно певец Джастин Тимберлейк наконец выпустил новую песню под названием Soulmate. Отметим, это первый сингл певца после выхода пятого студийного альбома Man of the Woods, релиз которого состоялся 2 февраля.