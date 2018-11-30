Не обошлось без слез: Тина Кароль показала, как готовит номер к M1 Music Awards

Над номером звезды работает команда профессионалов

Тина Кароль. Фото: пресс-служба

Певица Тина Кароль, которая стала музыкальным продюсером M1 Music Awards. 4 Seasons, показала, как проходит подготовка ее номера, с которым звезда выступит на премии. Кароль поделилась 10-минутным видео, где познакомила поклонников со своей командой.

В мини-фильме присутствуют кадры с репетиции номера, на которых Тина предстает без макияжа. Артистка призналась, что очень переживает. "Этот номер покажет Тину Кароль разной за все время существования меня как артиста на сцене. Я чувствую мандраж, я волнуюсь", – призналась исполнительница.

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Готовить номер Тины начал где-то с июля. И, как оказалось, тем, кто работал над постановкой, было непросто прийти к общему знаменателю. "Мнение каждого расходится. Нам нравится одна музыка, Тине – другая. Продюсеру канала – третья. Приходилось находить что-то среднее, понимать друг друга", – рассказали участники команд Кароль.

А хореограф-постановщик номера рассказала, что одним из самых сложных моментов вовремя подготовки танца, – было угодить Тине. "Потому что я один кусок переделывала пять раз. Я сидела в зале и плакала. Тина мне пишет: "Не то, не то, приезжай в зал". Я уже реву, думаю, все, не смогу это все сделать, я плохой хореограф. Но потом переспала с этой мыслью, услышала, что мне говорит Тина и за пять часов мы все сделали", – рассказала хореограф.

Напомним, что премия M1 Music Awards. 4 Seasons состоится в субботу, 1 декабря, во Дворце спорта. Со списком номинантов вы можете ознакомиться в нашем материале.