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Не обошлось без помощи: кто помирил Брэда Питта с Дженнифер Энистон

Кортни Кокс сыграла ключевую роль в примирении экс-супругов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

После долгих лет недомолвок между голливудскими звездами Дженнифер Энистон и Брэдом Питтом растаял лед. Бывшие супруги не только перестали держать обиды друг на друга, но и начали тепло общаться. Так, недавно голливудский секс-символ за кулисами церемонии вручения премии Гильдии киноактеров The Shrine Auditorium нежно дотронулся к руке звезды сериала "Друзья" и даже тепло приобнял в знак поддержки.

Брэд Питт прокомментировал информацию о романе с Дженнифер Энистон:

Поклонники в восторге от того, что их кумиры помирились и даже надеются на их воссоединения. Но отношения киноактеров наладились не просто так, им помогла звездная коллега – 55-летняя Кортни Кокс. Именно она сыграла ключевую роль в том, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт начали разговаривать после болезненного развода.

Брэд Питт нежно прикоснулся к руке экс-жены
Брэд Питт нежно прикоснулся к руке экс-жены
Фото: Getty Images

"Кортни больше всего на свете хотела увидеть, как ее лучшая подруга воссоединяется с человеком, которого никогда не переставала любить. Они помирились во многом благодаря Кортни: именно она дала Брэду новый номер Дженнифер. Питт извинился перед бывшей женой за то, что в 2005 году так быстро переехал к Анджелине Джоли. Джен переполняли эмоции. Обиды, которые она подавляла годами, выплеснулись наружу, и она разрыдалась", — рассказал инсайдер изданию The Sun.

Ранее мы также писали, что Брэд Питт признался, в каких отношениях с Дженнифер Энистон.

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