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Не поддаются панике: чем украинские звезды занимаются на карантине

Елена Кравец, Алина Гросу и другие звезды проводят время с пользой

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:50

С 12 марта во избежание распространения коронавируса в Украине объявлен общенациональный карантин, который продлится до 24 марта. Украинцам пришлось сменить привычный режим жизни, у многих появилось время на то, что давно не успевали сделать. И знаменитости не исключение! Представители отечественного шоу-бизнеса не поддаются панике и проводят время с пользой.

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Украинская певица Алина Гросу увлеклась кулинарией и даже открыла свой блог. Ко всему, звезда проводит больше времени с близкими, читает книги и не забывает о музыке.

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я сейчас, как и все, нахожусь на карантине. И я решила это время провести с пользой. Открыла свой кулинарный блог и больше провожу времени с близкими людьми, – сообщает она.

И хотя в самоизоляции Гросу не скучает, признается, без живых выступлений и любимых фанов ей все равно грустно. Но даже при этом Алина призывает – не паникуйте: "Я хочу пожелать – меньше паниковать. Чаще мыть руки. Лишний раз не выходить на улицу. Но проводить время с пользой. Заботьтесь о себе и о своих близких".

Присоединяется к словам коллеги украинская певица Michelle Andrade: "Я хочу, чтоб никто не паниковал, чтоб мы все равно находили силы, потому что только позитивные мысли выведут нас из этой ситуации. А после – только вперед, и все у нас получится".

Michelle Andrade
Michelle Andrade
Фото: instagram.com/mishvirmish

Звезда "Студии Квартал-95" Елена Кравец во время карантина рисует картины по номерам и печет домашнее печенье. Актриса признается, что в какой-то мере рада изоляции, ведь теперь у нее дошли руки до всех тех дел, на которые у нее раньше не хватало времени.

Коллаж из Instagram

"Честно говоря, мне нравится сейчас находиться дома, ведь я делаю то, до чего раньше просто не доходили руки. Скажем так, восполняю пробелы: готовлю, убираю, разбираю шкафы, читаю и смотрю фильмы. Еще открыла для себя рисование с помощью стикеров по номерам. Оказывается, есть еще очень много игр для интровертов, которые требуют довольно длительного времени на раздумья... А еще у детей сейчас такой возраст, когда им все время хочется что-то готовить. Им нравится возиться с миксером, мукой. Поэтому мы постоянно что-то фантазируем на кухне. Вот на днях они меня "раскрутили" на миндальное печенье. Так что мне, правда, абсолютно не скучно дома", – делится Елена Кравец.

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А вот коллега Елены Юрий Ткач свободное время проводит за игрой на гитаре, разучивая новые песни. По словам комика, они с женой запаслись продуктами, чтобы лишний раз не выходить из дома.

Юрий Ткач с семьей
Юрий Ткач с семьей
Фото: Instagram

"Еще в начале карантина я взял у Степы игровую приставку, поскольку у него их две. До этого я не хотел ее покупать, боялся пристраститься. С самого начала мы закупились продуктами первой необходимости, чтобы пореже выходить на улицу. Кроме того, по дому у нас везде стоят дезинфекторы. А еще я вернулся к игре на гитаре, вспоминаю какие-то старые песенки и ищу в интернете новые, чтобы выучить. Но в основном мы с женой, конечно, развлекаем нашу любимую дочку Лизу, потому что ей же скучно, на улицу выходить нежелательно. Главное – не впадать в уныние", – подбадривает украинский комик.

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Еще один украинский комик, Евгений Кошевой, строит вместе с дочерьми Серафимой и Варварой башню, играет в настольные игры и гуляет на свежем воздухе во дворе своего частного дома.

Евгений Кошевой с дочерьми
Евгений Кошевой с дочерьми
Фото: Instagram

"Мы накупили много настольных игр и пытаемся их как-то осваивать. Из любимых игр – "Дженга" (когда нужно построить башню из деревянных брусков, вынимая детали с нижних "этажей" и докладывая их наверх. – Ред.). Что касается учебы, то, конечно, Варя продолжает учиться удаленно. Помощи пока моей не просит, говорит, что все сама. А вообще, слава богу, у нас есть возможность выйти во двор, потому что мы живем за городом. Понятное дело, что наша семья никогда раньше не проводила столько времени дома вместе, поэтому стараемся находить во всем позитивные моменты. Мы – не паникеры", – рассказывает Евгений.

Также мировые звезды запустили флешмоб #istayhomefor для того, чтобы на своем примере показать, как важно самоизолироваться.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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