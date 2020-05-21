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"Не помнит людей": новые подробности состояния Бориса Моисеева после инсульта

Сегодня, 18:31

Коллеги рассказали о сложностях, которые сейчас переживает певец

Анастасия Очеретнюк
Анастасия Очеретнюк

редактор раздела Шоу-бизнес

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. Справиться с последствиями заболевания он не смог до сих пор, а в 2015 году второй удар лишил его возможности выступать. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов поделился подробностями состояния певца.

"Крайний раз я видел Бориса в марте прошлого года на концерте певца Димаша в Кремле. Он был не один. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем „плохой"… однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", — рассказал изданию "Собеседник.ру" Сергей Соседов.

Певец Борис Моисеев
Певец Борис Моисеев
Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Около года назад продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину удалось пообщаться с Борисом и он заметил, что у артиста проблемы с памятью.

"Он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может. К сожалению, последствия инсульта дают о себе знать. Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается. Я лично попросил тогда на съемках моего друга Сергея Гороха прекратить водить Борю на такие ток-шоу. Он не в состоянии сегодня рассказать то, что хотел бы. Он должен запомниться людям в полном сознании, в расцвете сил. На него всегда были аншлаги… На работе он и сгорел", — заявил Андрей Разин.

Певица Татьяна Буланова также попала в больницу с инсультом. Детали в сюжете:

По словам Андрея, Моисеев вовсе не бедствует, рядом с ним находится его директор Сергей Горох, а также помогают друзья. Номер телефона певцу сменили, доступ к нему имеют только самые близкие. Помощники артиста ведут его страницу в Instagram, на которой публикуют архивные фото.

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Напомним, что в апреле этого года известная 51-летняя певица Татьяна Буланова была госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга с микроинсультом. Ее состояние улучшилось, но спустя месяц исполнительница снова заговорила о проблемах со здоровьем. Татьяна даже перенесла онлайн-концерт на 24 мая.

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