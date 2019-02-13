Эксклюзив "Сегодня": Пласидо Доминго о творчестве, семье и концерте в Киеве

Концерт великого тенора современности Пласидо Доминго в Киеве состоится 13 февраля

Пласидо Доминго Фото: facebook.com/Anshlag

Рекордные 150 ведущих оперных партий, почти четыре тысячи выступлений, триста концертов за дирижерским пультом.

Впервые за 60 лет своей эстрадной карьеры Пласидо Доминго выступит на украинской сцене. Хотя в Киеве уже бывал – на Евро 2012 приезжал как болельщик. Накануне концерта корреспондент "Сегодня" Анна Гришина встретилась с выдающимся оперным тенором. Ей он рассказал, какие из украинских блюд предпочтет на ужин и почему за сутки... не промолвит ни слова.

С Пласидо Доминго встречаемся в одном из столичных отелей.

"Я знаю, как петь, но не как давать интервью. Мой голос для этого недостаточно хорош", – шутит артист.

Тенор сразу предупредил, что на интервью немного времени, ведь он спешил на репетицию. 13 февраля у Пласидо Доминго концерт во Дворце "Украина".

"Буду исполнять оперу, испанскую музыку, оперетту, современные композиции. Это будет концерт для всех", – рассказывает Пласидо Доминго.

И так можно сказать о каждом выступлении испанского тенора. Пласидо Доминго 21-й раз открывал сезон в Метрополитен-опере, получил 12 премий "Грэмми". Вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерас артист входил в тройку самых известных теноров мира.

Несмотря на все достижения, во время интервью, маэстро приветливый, много шутит, а также открыто рассказывает о семье. Пласидо Доминго 56 лет состоит в браке с одной женщиной.

В чем секрет вашего крепкого брака?

"Мы с женой чувствуем страсть к музыке. Я люблю то, чем занимаюсь, и она тоже это любит. Недавно я выполнял Травиату. А жена его режиссировала. Поэтому мы и работаем вместе", – признается тенор.

Доминго принадлежит рекорд Гинесса по продолжительности аплодисментов – после выполнения "Отелло" в Венской опере 91-го, овации публики продолжались 80 минут, и 101 раз он выходил на поклон.

Когда 8 лет назад у Доминго обнаружили онкологию, поклонники не верили, что маэстро вернется на сцену. Но за шесть недель после операции он блестяще выполнил сложную партию Верди "Симон Бокканегра" и поехал на гастроли по миру.

Сегодня, в свои 78, Пласидо много работает. В год имеет около полусотни концертов, и только два коротких отпуска, во время которых охотно играет в футбол и общается с семьей: тремя сыновьями и восемью внуками.

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Внуки собираются продолжить ваше дело?

"Моя семья разбросана по всему миру: Испания, Мексика, США. Когда мы собираемся, то буквально делаем музыку. Двое из внуков уже знают наизусть мелодию из "Гамильтона", другой играет на барабанах, трое внучек прекрасно поют в трио", – рассказывает артист.

На следующий день после концерта Доминго возвращается в Испанию. Погулять по любимому Киеву в этот раз не получится, а вот время насладиться украинскими блюдами – обязательно найдет: "Что посоветуете мне попробовать?".

"Обязательно борщ и вареники", – посоветовала Анна.

Перед концертом певец традиционно весь день будет молчать, чтобы беречь голос. Волнуется, чтобы его тенор понравился каждому, кто придет на концерт. Ведь на украинской сцене он будет выступать впервые.

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