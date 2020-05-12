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"Не разговаривала с мамой почти 3 года": дочь Деми Мур удивила признанием

Яблоком раздора между дочкой и актрисой стали наркотики

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:25

Младшая дочь голливудских экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур, которая недавно призналась в попытке суицида, шокировала новым признанием. Оказывается, что Талула не общается со свое звездной матерью около трех лет. В течение этого времени они не общались, а сейчас актриса – одна из самых важных людей в ее жизни. Яблоком раздора стало то, что 26-летняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса была зависима от наркотиков.

Во время карантина звездная семья воссоединилась в общем поместье, но по случаю Дня матери Талула на своей странице в Instagram призналась, что до этого они не общались.

"Я не разговаривала с мамой почти 3 года и это потерянное время. Из-за моей внутренней метаморфозы и склонности прощать, 3 года не продолжались вечно. Меня магнетически превращает моя мать, если вы меня лично знаете, вы понимаете масштабы ее присутствия в моей жизни", – призналась девушка.

О том, какие скелеты в своем шкафу таит Деми Мур, смотрите в сюжете:

По ее словам, сейчас с Деми Мур у них идиллия и Талупа благодарна матери за поддержку. Актриса продолжает ее обучать и помогает в многих моментах.

Отметим, что девушка проходила курс лечения в реабилитационном центре и более 5 лет не употребляет запрещенные вещества.

Ранее Таллула Уиллис в купальнике показала свое преобразившееся тело.

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