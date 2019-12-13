Не сложилось! Самые громкие и неожиданные разводы звезд в 2019 году

Узнайте, кто из артистов развелся в 2019 году

Кто развелся в 2019 году - подборка звездных историй Фото: Instagram.com

Скандалы, интриги и разводы – этот год был богат не только громкими свадьбами звезд, но и расставаниями. Многие украинские и зарубежные артисты решились подать документы на расторжение брака спустя нескольких лет совместной жизни. Разойтись мирно и остаться друзьями мало кому удалось.

Предлагаем в подборке Сегодня.Lifestyle вспомнить о самых громких и скандальных разводах знаменитостей в уходящем 2019-м году.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу Фото: Сегодня

31 января стало известно о том, что популярная артистка Ани Лорак после 10 лет совместной жизни и рождении дочери Софии официально расторгла брак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. За пол года до развода в прессу просочилось видео, на котором якобы Мурат Налчаджиоглу проводит время в компании молодой незнакомки в одном из клубов Киева. Тогда из сообщений СМИ стало известно, что весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь.

Ани Лорак недавно развелась с супругом, Муратом Фото: instagram.com/anilorak

Спустя некоторое время была установлена личность таинственной спутницы Мурата. Ею оказалась 26-летняя киевлянка по имени Яна Беляева. Выяснилось, что девушка ведет активную клубную жизнь, часто посещая заведение Мурата. Беляева окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас активно занимается бизнесом, а именно продажей одежды и обуви в Instagram.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: Instagram

Ани Лорак не скрывала, что тяжело пережила развод, но спустя год у бывших супругом наладилась личная жизнь – артистка завела роман с 27-летним российским рэпером Егором Глебом, а Мурат начал встречаться с 23-летней Самией Ахметовой. А в начале декабря этого года экс-супруг Ани Лорак передумал делить совместно нажитое имущество и забрал иск из суда. В тот же день представитель певицы также подал заявление, в котором Ани Лорак отказывается от встречного иска и настаивает на закрытии производства.

Адель и Саймон Коннекки

Адель Фото: Getty Images

В апреле этого года британская певица Адель неожиданно заявила о своем разводе. Отношения с 45-летним супругом у Адель продлились восемь лет, из которых три пара состояла в браке.

У Адель и Саймона растет общий шестилетний сын Анджело. Для знаменитости этот брак был первым, а вот ее экс-супруг с 2004 по 2008 год был женат на стилисте Клари Фишер. Для знаменитости расставание с любимым стало огромным потрясением, но причину их развода они решили утаить от прессы. Известно только то, что Адель первая подала документы в суд на расторжение брака.

Саймон Коннекки Фото: Instagram.com

После того, как 31-летняя певица развелась, ее внешний вид значительно улучшился – Адель скинула 10 килограммов лишнего веса и заявила, что она на данный момент очень счастлива.

Слава и Эдгар Каминские

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" с бывшим мужем Эдгаром Каминским Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

В начале июня поклонники узнали неожиданную новость – одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса разводится. На развод подал супруг певицы Славы Каминской – Эдгар. Официально супругов развели 2 июля. В едином реестре судебных дел опубликовали официальную причину развода Славы и Эдгара Каминских. В сообщении сказано, что "свои исковые требования Эдгар мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчицей не сложилась".

Спустя несколько месяцев пластический хирург признался, что Слава постоянно хотела себя изменить, а ему не нравилось ее пристрастие к пластическим операциям. Судя по комментарием певицы, она разводиться не хотела и тяжело пережила развод, а сам Эдгар уже успел завести новые отношения.

Слава Каминская развелась с мужем Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Эдгар и Слава поженились в июле 2014-го. Пара воспитывает 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Ксения Собчак и Максим Виторган Фото: Instagram.com

Еще в марте Ксения Собчак и Максим Виторган публично подтвердили свое расставание. Спустя несколько месяцев российская телеведущая, которая не особо любит распространяться о лично, все же сообщила, что официально разведена. Сама ведущая заявила, что они с бывшим супругом расстались мирно, а их общий сын Платон остался жить с матерью.

Ксения Собчак и Максим Виторган Фото: Instagram.com

"Мы с Максимом давно приняли важные решения касательно нашей личной жизни, мы не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения. Платона воспитываем вместе. Это вообще отличает людей от „колхозников", в плохом смысле этого слова. Нельзя из своей жизни устраивать коммунальную квартиру в самых худших ее проявлениях. Нормальные интеллигентные люди всегда найдут точки соприкосновения. Я все сделаю, чтобы сохранить хорошие отношения", – заявила Собчак.

Отметим, что в сентябре этого года ведущая успела выйти замуж за российского режиссера Константина Богомолова, а сам Максим завел отношения с актрисой Нино Нинидзе.

Николас Кейдж и Эрика Койке

Николас Кейдж и Эрика Койке Фото: instagram.com/gossip_inst

Брак голливудского актера Николаса Кейджа и вовсе можно считать самым коротким в этом году. Через четыре дня после свадьбы с Эрикой Койке знаменитость подал на развод. Актер потребовал аннулирования свидетельства о браке, так как в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, перед получением свидетельства о браке поведение Николаса Кейджа было довольно странным и никак не напоминало поведение счастливого жениха. Дело в том, что актер громко кричал, что его будущая жена Эрика Койке намерена забрать все его деньги, а ее бывший бойфренд – наркодилер. Почему в таком случае Кейдж все же решился на столь ответственный шаг – неизвестно. Впервые пару заметили вместе в апреле 2018-го.

"Что сделано, то сделано. Мы с Ником не собираемся мириться или возобновлять отношения. Он мог бы прийти ко мне и поговорить, но предпочел публично меня унизить. Мне было больно и плохо, это было несправедливо по отношению ко мне, но дело закрыто. Мой адвокат не разрешает мне говорить большего, пока мы во всем не разберемся", — отметила Эрика.

Николас Кейдж Фото: Getty Images

Койке также добавила, что Кейдж пытался помириться с ней через две недели после подачи документов на аннулирование брака. Актер обвинил бывшую супругу в мошенничестве, поскольку, по его словам, именно она настояла на скорой свадьбе в Лас-Вегасе.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Лолита Милявская с экс-супругом Дмитрием Ивановым Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

В начале июля 55-летняя певица Лолита Милявская заявила, что развелась со своим супругом, 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Артистка сообщила подписчикам, что не собирается говорить о бывшем муже ничего плохого, а лишь призналась, что они с Дмитрием "очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время". Но это оказалось не совсем правдой!

По информации СМИ, экс-супруг артистки уже на протяжении года изменял с косметологом Ольгой Кулиевой. В свою очередь, Дмитрий Иванов прокомментировать развод и начал отрицать все обвинения в измене. По его словам, причиной расставания стало нежелание Лолиты менять свой образ жизни.

"Устал переделывать супругу. С таким же успехом можно было стучать об стенку лбом. Она продолжала делать, что хотела", – сказал Дмитрий Иванов.

Лолита Милявская с экс-супругом Дмитрием Ивановым Фото: Instagram.com

Но позже Дмитрий начал ходить на разные российские ток-шоу и рассказывать, что действительно завел роман, но уже после расставания с певицей.

Отметим, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов оформили отношения 20 марта 2010 года и прожили в браке девять лет. Для Лолиты этот брак стал пятым.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: Getty Images

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, которые поженились в декабре 2018 года, расстались через семь месяцев после свадьбы. Певица бросила возлюбленного и отправилась отдыхать с другой девушкой.

В официальном сообщении говорится, что Майли и Лиам решили разойтись, но продолжат контактировать и совместно воспитывать домашних животных.

Майли Сайрус с Лиамом Хемсвортом Фото: Getty Images

"Лиам и Майли договорились сейчас расстаться. Постоянно развиваясь, меняясь в качестве партнеров и отдельных лиц, они решили, так будет лучше для обоих, поскольку оба сосредоточены каждый на своей карьере. Они по-прежнему остаются преданными родителями для всех своих животных, которых они разделили во время брака. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к их частной жизни", – говорится в заявлении.

Сам актер признался, что о разводе узнал в прессе и был очень опечален такими новостями. Более того, его поразили новости о том, что певица завела отношения с девушкой. Спустя время Майли порвала с Кейтлин Картер и начала встречаться с своим старым другом Коди Симпсоном.

Владимир Остапчук и Елена Войченко

Наверное, самой неожиданной новостью в украинском шоу-бизнесе под конец уходящего года стал развод популярного телеведущего Владимира Остапчука и Елены Войченко. 22 октября после 12 лет брака Владимир подал документы на расторжение брака.

Так, по словам Елены Войченко, развод стал для нее неожиданностью. Еще месяц назад девушка трогательно поздравляла мужа с днем рождения, а теперь пишет об их расставании: "К сожалению, жизнь непредсказуемая штука, и в моей случились не запланированные мной изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше".

Судя по всему, развод был решением Владимира Остапчука. В свою очередь Елена отметила, что счастлива, что прожила 15 лет любя.

Владимир Остапчук с семьей Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

По словам Елены, все свое время она посвящает детям – дочери Эмилии и сыну Эвану.

Елена Войченко с детьми Фото: instagram.com/olenavoychenko

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