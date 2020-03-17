"Не страшно, если человечество вымрет": Виктория Боня разозлила фанатов высказыванием о вирусе

Российская звезда сделала заявление о коронавирусе

Российская знаменитость и бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня попала в центр скандала из-за высказывания о пандемии коронавируса. В то время, как остальные звезды объединяются в борьбе против распространения COVID-19, звезда заявила, что рада появлению вируса.

Так, в Instagram-stories Виктория опубликовала видео, в котором заявила, что коронавирус пойдет всем на пользу и совсем "не страшно, если человечество вымрет наполовину.

INSTAGRAM

Также Виктория Боня посвятила теме эпидемии целый пост, приводя доказательства тому, что карантин действительно пойдет на пользу всем, а особенно нашей планете. По данным спутников NASA и Европейского космического агентства, над Китаем впервые с 2008 года – чистое небо, а уровень выбросов диоксида азота на минимальных показателях.

"Можете меня костерить, материть и говорить, что хотите... Но я считаю, что короновирус идет на пользу нашей планете и всегда считала, что все в этой жизни от Всевышнего! Человечество в целом стало хуже саранчи, которая поедает все на своем пути и не оставляет за собой живого места! За последние 50 лет мы убили планету так, как ни одно поколение за тысячи лет не истребляло ее. И такие встряски, в виде коронавируса, нам должны пойти на пользу! Ни в коем случает, не желаю никому зла, смерти или болезни... По данным спутников NASA и Европейского космического агентства, над Китаем впервые с 2008 года (Олимпиада в Пекине) чистое небо. Уровень выбросов диоксида азота на минимальных показателях... Ситуация с коронавирусом дает передышку планете. Материальная жизнь засосала нас так, что мы губим сами себя, но себя не жалко! А вот планету жалко до боли в сердце!" – написала Виктория.

Смотрите в сюжете, чем занимаются звезды на карантине:

Некоторые пользователи поддержали мнение звезды, но большинство все же раскритиковали заявление Виктории. Подписчики задались вопросом, изменила бы Виктория свое мнение в случае, если кто-то из ее близких подхватил коронавирус.

Напомним, что представители украинского шоу-бизнеса поддержали Министерство здравоохранения Украины в масштабной кампании против распространения COVID-19 и снялись в информационном ролике.

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