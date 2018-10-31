Не такой: появился трогательный трейлер драмы "Исчезнувший мальчик"

В фильме снялись Николь Кидман и рассел Кроу

"Исчезнувший мальчик". Фото: YouTube

Голливудская актриса Николь Кидман, которая отметила годовщину свадьбы с мужем, снялась в биографической драме "Исчезнувший мальчик". В сети появился новый трейлер фильма "Исчезнувший мальчик". Видео было опубликовано на канале Focus Features в Youtube.

Вместе с Николь Кидман в ленте снялся и Рассел Кроу. В основу картины положена реальная история жизни писателя Гаррарда Конли. По сюжету фильма, родители подростка отправляют своего сына в специальный лагерь, где он должен будет пройти курс разговорной терапии, нацеленный на исправление сексуальности.

Главную роль в ленте исполняет Лукас Хеджес. Режиссером выступил Джоэл Эдгертон, также сыгравший терапевта в реабилитационном центре. Кроме того, в ленте снялись Ксавье Долан, Черри Джонс, Трой Сиван, Эмили Хинклер и другие.

Напомним, в сети уже появился первый трейлер киноленты "Исчезнувший мальчик", которая порождает слухи об "Оскаре".