Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

Герцогов Сассекских расстроило решение королевы

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Королева Британии Елизавета II после заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о выходе из королевской семьи приняла решение лишить внука титулов. Вдобавок ко всему, супруги больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества.

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Как сообщает TMZ, герцоги Сассекские обожали выполнять эту часть королевских обязанностей и очень расстроились, что больше не смогут выполнять эту миссию. Еще перед свадьбой принца Гарри с американкой сама королева назначила его послом молодежи Содружества, после чего обязанности были разделены с Меган Маркл.

В их обязанности входило налаживание отношений между молодыми людьми и лидерами Содружества, привлечение их к решению социальных, экономических и экологических вопросов.

Отметим, принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее Величества, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Принц Гарри и Меган больше не будут представлять монаршую семью и должны будут вернуть средства налогоплательщиков – 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.

Все эти договоренности начнут действовать с весны 2020 года.

Напомним, что недавно известный актер встал на сторону принца Гарри и Меган Маркл.

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