Знаменитая французская группа Telepopmusik сняла впечатляющий клип о Чернобыле

Возвращение популярной группы с новым звучанием

Знаменитая французская электронная группа Telepopmusik, которая была номинирована на премию "Грэмми", презентовала эффектный клип о Чернобыле. Трек Dreams стал титульным релизом нового альбома группы, которая снова будет радовать поклонников после более, чем 10 летнего молчания. Об этом сайту "Сегодня" сообщает пресс-служба.

Telepopmusіс Фото: facebook.com/ArtefactArtProject

Клип рассказывает о жизни и мечтах жителей Припяти и также является частью проекта "Звуки Чернобыля", к которому уже присоединились Сергей Михалок, Александр Чемеров, Стасик и самый известный битбоксер мира – DUB FX.

"После того, как минисериал HBO стал хитом, аварией на ЧАЭС стало интересоваться все больше людей. Однако, страстные поклонники сериала иногда забывают, что Чернобыль – это большая трагедия, которая произошла на самом деле, и что нам нужно с уважением относиться к ней. В видео Dreams, при поддержке ARTEFACT, мы пытались расставить все точки над "и", прослеживая историю Припяти до, во время и после аварии. У нас получилась трогательная и эстетическая история – как дань жизням, которые изувечил взрыв", – рассказывает участник группы Кристоф Этье.

Кристоф Этье и Валерій Коршунов

В клипе дуэт Telepopmusik представляет редкие кадры из украинских архивов, прослеживая историю Припяти от пропагандистской мечты, через взрыв на Чернобыльской АЭС и к пустоте города Припять сегодня.

"Мы были с Кристофом в Чернобыле еще во время первого АРТЕФАКТа в 2018 году, его тогда, как и большинство художников, поразила Зона Отчуждения и наш проект. И сегодня мне очень приятно, что его впечатления нашли выход в новой работе легендарных Telepopmusik еще и в заглавном треке альбома, первом за 10 лет", – рассказывает Валерий Коршунов.

Съемки клипа группы Telepopmusik Фото: facebook.com/ArtefactArtProject

Уже 25 сентября выйдет альбом Telepopmusik, а альбом "Звуки Чернобыля", в который войдут 10 композиций, шесть от украинских и четыре от международных артистов, ждем в конце октября 2020 года.

В рамках записи альбома "Звуки Чернобыля" музыкантам предоставляется доступ к коллекции звуков, которые были записаны в Зоне Отчуждения проектом ARTEFACT, и проводятся индивидуальные арт резиденции, с посещением Зоны Отчуждения.

Ранее мы сообщали, что "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA TV.

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