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Не только платья: ТОП лучших нарядов с красной дорожки церемонии закрытия ОМКФ 2019

В Одессе прошла церемония закрытия ОМКФ 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Звездные гости на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Звездные гости на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня

В субботу, 20 июля в Одессе состоялась церемония закрытия 10-го юбилейного одесского кинофестиваля. По красной дорожке прошлись как украинские звезды кино, эстрады, журналисты, так и звезда мирового масштаба -  французская актриса Катрин Денев, с которой накануне встречались журналисты. Мероприятие традиционно прошло в Одесском академическом театре оперы и балета. Ведущими вечера стали Олег Панюта и Янина Соколова. 

На ОМКФ состоялась премьера детектива "Маркус":

Гости церемонии закрытия ОМКФ 2019 порадовали своими нарядами – вечерними платьями и костюмами. Некоторые удивили неординарным выбором одежды на этот вечер. Например, Иванна Сахно вместе вечернего платье пришла на церемонию закрытия в пиджаке и брюках. А французская актриса Катрин Денев – в элегантном костюме.

ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
ТОП лучших нарядов на красной дорожке церемонии закрытия ОМКФ 2019
Фото: Сегодня
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Напомним, 20 июля закрылся 10-й юбилейный одесский кинофестиваль, стратегическим партером которого является телеканал "Украина". Члены жюри и зрители выбрали самые лучшие фильмы в разных категориях. Мы составили полный список победителей ОМКФ 2019.

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Источник: Сегодня
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