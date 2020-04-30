Не упусти свой шанс: Юрий Никитин запустил новый проект по поиску талантов

Все начинающие артисты имеют возможность испытать судьбу

Известный украинский продюсер Юрий Никитин, который помог Славе Каминской справиться с депрессией после развода, вместе с Mamamusic и школой музыкального бизнеса NIMBS.com запускает новый музыкальный проект "Засветись!". Продюсер планирует отыскать начинающих артистов, которые мечтают реализовать свой потенциал и заявить о себе на весь мир.

"В нашей стране огромное количество талантливых личностей, которым не хватает ресурсов, сил, грамотно подобранного репертуара или дельного совета от наставника. Мы хотим дать "зеленый свет" этим ребятам, ведь само лишь осознание, что ты не один на своем пути – это огромная победа. Я желаю успехов каждому! "Засветись!" – это шанс, не упустите его", – говорит Юрий Никитин.

По словам еще одного продюсера Андрея Уренева, к нему часто обращаются начинающие артисты с просьбой прокомментировать новую песню или видео. Поэтому создателям проекта "Засветись!" пришла идея помочь артистам получить комментарии и конструктивную оценку от ведущих специалистов в области шоу-бизнеса.

Что нужно сделать для участия в проекте?

Необходимо заполнить специальную форму участника.

Прикрепить видео с песней и/или ссылку на файл.

Еженедельно артисты будут получать ответ от компетентного жюри, состав которого будет меняться и расширяться от программы к программе.

Напомним, что ранее Юрий Никитин рассказал, приглашают ли KAZKA в Россию.

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