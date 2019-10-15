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"Не успела пристегнуться": Екатерина Кухар рассказала о страшном ДТП

В результате аварии балерина на полгода оказалась в полной изоляции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:07

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая недавно вышла замуж, дала откровенное интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях", в ходе которого вспомнила страшную аварию.

Выяснилось, что артистка ссорится со своим мужем Александром Стояновым, когда он превышает скорость за рулем. И, как оказалось, неспроста – у балерины есть печальный опыт.

"Меня забирал папа, я после репетиции села в машину, не успела пристегнуться...", – вспоминает Екатерина. Их автомобиль столкнулся с другой машиной. В результате аварии Катя на полгода оказалась в полной изоляции.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Фото: пресс-служба

"У меня было очень сильное сотрясение, у меня была дикая гематома, я на себя в зеркало не могла смотреть. Но самое страшное, что я не могла ни читать, ни открывать окна. Потому что должно было быть темно. При сотрясении какой-то промежуток времени должно быть темно в помещении", – делится артистка.

Но Екатерина Кухар силой воли восстановила форму и снова стала играть первые роли на мировой сцене.

О главной потери в жизни Екатерины Кухар, знакомстве с мужем Александром Стояновым и о том, кто сыграл важную роль в ее становлении как балерины – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что Екатерина Кухар рассказала об отношениях Александра Стоянова с тещей.

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