Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

На снимках видно, что исполнитель отошел от яркого макияжа, накладных ресниц и наращенных волос

31-летний австрийский исполнитель Томас Нойвирт, который в образе Кончиты Вурст стал победителем международного музыкального конкурса Евровидение-2014 в Копенгагене, на своей личной странице в Instagram похвастался фото в масках с абсолютно новым имиджем.

На снимках видно, что исполнитель отошел от яркого макияжа, накладных ресниц и наращенных волос. Впрочем, как признается Нойвирт, иногда он все же входит в образ и ярко красится и надевает парик.

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"Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я – бородатый дрэг-певец (артист, использующий женские образы – Ред.) в ботинках. Если переодеваюсь в женщину, это не значит, что я чувствую себя женщиной или хочу стать женщиной", – объяснил Томас, отметив, что он гордится образом Кончиты, который произвел настоящий фурор на музыкальном конкурсе.

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Сейчас Нойвирт находится на карнатине. Певец призывает всех придерживаться правил самоизоляции. "Берегите себя и родных, носите маски", – написал он поклонникам.

Напомним, ранее Верка Сердючка, Кончита Вурст, Элени Фурейра и другие участники Евровидения вместе спели Hallelujah.

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