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Не узнать: Наталья Могилевская поделилась детским фото

Украинская певица показала, как выглядела до популярности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которая ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за поздравления Зеленского, на этот раз удивила фолловеров архивным снимком. На своей странице в Instagram знаменитость показала, как выглядела до того, как ее узнала вся Украина.

Смотрите видео, как Наталья Могилевская устроила себе креативную фотосессию:

В блоге Наташа опубликовала черно-белый кардр школьных времен. На нем Могилевская позирует с кубком на сцене.

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

"В школах стартовала череда последних звонков, и я поздравляю всех учеников! Всем продолжающим учиться желаю крутых и незабываемых каникул, а выпускникам – реализации задуманных планов и успехов! Учитесь и никогда не останавливайтесь", – написала певица в посте.

Таким образом знаменитость поздравила выпускников с праздником Последнего звонка, который накануне прошел в украинских школах. 

К слову, не так давно Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа.

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