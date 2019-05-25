Не узнать: Наталья Могилевская поделилась детским фото
Украинская певица показала, как выглядела до популярности
Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которая ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за поздравления Зеленского, на этот раз удивила фолловеров архивным снимком. На своей странице в Instagram знаменитость показала, как выглядела до того, как ее узнала вся Украина.
Смотрите видео, как Наталья Могилевская устроила себе креативную фотосессию:
В блоге Наташа опубликовала черно-белый кардр школьных времен. На нем Могилевская позирует с кубком на сцене.
"В школах стартовала череда последних звонков, и я поздравляю всех учеников! Всем продолжающим учиться желаю крутых и незабываемых каникул, а выпускникам – реализации задуманных планов и успехов! Учитесь и никогда не останавливайтесь", – написала певица в посте.
Таким образом знаменитость поздравила выпускников с праздником Последнего звонка, который накануне прошел в украинских школах.
К слову, не так давно Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа.
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