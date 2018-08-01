Не узнать: Рианна украсила обложку британского Vogue

Певица примерила нестандартные образы

Рианна. Фото: AFP

Американская поп-звезда Рианна стала главной героиней британского Vogue, украсив его обложку. Во время фотосессии певица позировала фотографу в ярких и экстравагантных образах.

Необычной фишкой стал макияж артистки – брови-ниточки и яркие губы. Одежда Рианны также привлекает внимание – пышные наряды, рюши, банты и венки из цветов создали необычный и яркий образ.

Рианна Фото: instagram.com/badgalriri

Артистка украсила обложку сентябрьского издания, одного из самых важных выпусков Vogue в году.

Рианна Фото: instagram.com/badgalriri

"Большая честь для меня – украсить обложку сентябрьского выпуска Vogue", – написала певица в instagram.

Рианна Фото: instagram.com/badgalriri

Ранее мы писали о том, что Рианна закрутила роман со звездой "Сумерек". Издание пишет, что пару познакомила общая подруга – американская певица Кэти Перри. У Рианны и Паттинсона якобы уже было несколько романтических свиданий.

Незадолго до начала романа с Робертом Паттинсоном Рианна разошлась с миллиардером Хассаном Джамилем. А Роберт Паттинсон в 2017 году расторг помолвку с певицей FKA Twigs.