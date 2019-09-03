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Не узнать! Шарлиз Терон кардинально сменила имидж

44-летняя обладательница "Оскара" изменила прическу ради съемок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Чего только голливудские актеры готовы не сделать ради роли в хорошем фильме или сериале. Исключением не стала оскароносная актриса Шарлиз Терон, которая не так давно призналась, как над ней пошутила Рианна. 44-летняя кинозвезда удивила поклонников неожиданной сменой образа – теперь прическа актрисы стала еще короче.

Смотрите видео о новом романе Шарлиз Терон:

Виной всему - съемки девятой части франшизы "Форсаж", куда она вернется в образе Сайфер. На опубликованном снимке в Instagram Шарлиз Терон демонстрирует ультрамодную боб-стрижку с проблесками мелирования. 

INSTAGRAM (@charlizeafrica)

Поклонникам такая смена прически пришлась по душе, к тому же, они в восторге, что их любимая актриса возвращается в образе Сайфер.  

Напомним, еще в начале апреля Шарлиз Терон поделилась с журналистами, что была одна на протяжении десяти лет, но готова к романтическим приключениям. Также она отметила, что на протяжении 10 лет не ходила на свидания.

Также ранее исполнитель главной роли Доминика Торетто – Вин Дизель - сообщил, что к актерскому касту картины "Форсаж 9" присоединились голливудские актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен.

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