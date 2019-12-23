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Не узнать! Звездные красотки, которые сменили имидж в 2019 году

В текущем году знаменитости экспериментировали с прическами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Звезды, которые сменили имидж
Звезды, которые сменили имидж
Фото: Getty Images, Instagram.com

Голливудские и украинские знаменитости в 2019 году экспериментировали с прическами. Так, украинская певица Ирина Билык сменила цвет волос, а итальянская актриса Моника Беллуччи решилась коротко состричь свои роскошные длинные волосы. Кто еще из звезд решился на смену имиджа – далее в материале. Стоит отметить, некоторые из них уже вернулись к привычному образу, однако большинству обновления оказались по душе.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

50-летняя знаменитость, которую мы привыкли видеть с длинными волосами, решила поэкспериментировать с внешностью и сделала себе стильное каре, перекрасив волосы в светлый оттенок с золотистым переливом. В новом образе Джей Ло появилась на красной дорожке международного кинофестиваля, где состоялась долгожданная премьера фильма "Стриптизерши". Отметим, что в киноленте певица сыграла главную роль – героиню Рамону.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Фото: Getty Images

Актриса Кейт Бланшетт на церемонии вручения наград BAFTA 2019 появилась с обновленным цветом волос. Все привыкли видеть Бланшетт с белокурыми локонами, а тут она неожиданно сменила имидж и стала брюнеткой. Стоит отметить, что новый цвет волос абсолютно не старит ее.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: Getty Images, AFP

Известная актриса Шарлиз Терон появилась на красной дорожке "Оскара" и просто шокировала своим внешним видом. Звезда кардинально сменила цвет волос. Шарлиз пришла не с привычными светлыми локонами. Актриса стала шатенкой!

MARUV

MARUV
MARUV
Фото: Instagram.com

Победительница Нацотбора на Евровидение 2019 пребывает на пике популярности и продолжает удивлять публику. Так, вместо жгучей брюнетки MARUV решила стать платиновой блондинкой.

Ирина Билык

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица тоже удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. На своей странице в Instagram артистка поделилась красочными фото в обновленном образе. Билык решила состричь волосы под каре асимметричной формы и сменила привычный блонд на ярко-рыжий оттенок.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Фото: Getty Images

Знаменитая актриса Моника Беллуччи, которая рассталась с молодым возлюбленным, решила кардинально сменить не только свою жизнь, но и внешний вид. 54-летняя актриса пошла на смелый шаг и коротко состригла свои роскошные длинные волосы.

В новом амплуа Моника Беллуччи появилась на показе Dolce & Gabbana, который прошел в Милане.

Мерьем Узерли

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Известная турецкая актриса Мерьем Узерли, к которой пришла популярность благодаря сериалу "Великолепный век", запомнилась всем зрителям роскошными золотистыми кудрями. Но недавно знаменитость решилась на кардинальные изменения – экранная "Роксолана" срезала волосы и предстала перед поклонниками в совершенно новом образе.

Pink

Pink
Pink
Фото: Instagram/pink

На своей странице в Instagram 40-летняя певица опубликовала снимок, на котором предстала с полностью побритой головой. Также на кадре можно увидеть, как Pink держит в руках собственные срезанные волосы. Оригинальный кадр артистка подписала лаконично: "Отпускаю".

Ани Лорак

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

В своем блоге артистка опубликовала фото, на котором позирует с длинными волосами и челкой. Кроме того, изменился и цвет волос Ани Лорак – с теплого на более насыщенный.

"С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня!" – нейтрально подписала кадр Ани Лорак.

Ранее мы также писали, что Лилия Ребрик перевоплотилась в сказочного эльфа.

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