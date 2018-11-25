Муж Ани Лорак поздравил жену с праздником не в тот день

Мурат Налчаджиоглу оставил в соцсети странное поздравление с Днем матери

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу. Фото: Instagram/muratnalca

Муж Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу, с которым, по слухам, разводится украинская певица, оставил странное поздравление с Днем матери. На своей странице в Instagram он перепостил публикацию Каролины и написал: "Боже спаси всех матерей".

скриншот из соцсети

Отметим, что пост был размещен еще в субботу, 24 ноября. Но, к всеобщему удивлению, в этот день ни в одной стране День матери не отмечается. Напомним, в Украине, как и в 84 странах мира, День матери празднуется во второе воскресенье мая. В 2018 году его праздновали 13 мая.

А вот в России праздник День матери был учрежден 30 января в 1998 году указом тогдашнего президента страны Бориса Ельцина. В документе №120 "О Дне матери" говорилось, что праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. Видимо супруги хотели поздравить с российским Днем матери, однако ошиблись и сделали это не в тот день.

Тем временем фото дочери Ани Лорак вызвало споры в сети.

Также известно, что 24 ноября Ани Лорак получила очередную российскую премию "Золотой граммофон".