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"Не ваше дело": Евгений Петросян и его 31-летняя супруга отреагировали на слухи о рождении ребенка

Татьяна Брухунова обратилась к прессе с просьбой

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:31

23 марта в СМИ появилась информация о том, что российский юморист Евгений Петросян и его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова стали родителями. По информации знакомого семьи, супруги отправились в Дубай не просто на отдых, а чтобы там на свет появился их малыш. Судя по фотографиям в социальной сети, Татьяна не была беременна. Именно это и подтолкнуло поклонников на мысль о том, что Евгений и Татьяна прибегли к услугам суррогатной матери.

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На новость о возможном пополнении в семье уже отреагировала Татьяна. На своей странице в Instagram она опубликовала пост-обращение с просьбой не надумывать лишнего и перестать распространять лживую информацию.

Татьяну подозревали в беременности из-за ее округлившегося живота. Детали в сюжете:

"Дорогие мои подписчики! Я вас очень прошу, не нужно мне присылать ссылки (директ не могу разобрать – больше тысячи сообщений за сутки) на публикации в СМИ и тв-передачи, которые рассказывают обо мне сказки и перемусоливаливают "утки", придуманные ими же. Надеюсь на ваше понимание и благоразумие!" – написала Татьяна.

Сам же Евгений Петросян комментировать слухи о пополнении в семье отказывается.

"Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело", — цитирует слова Евгения издание Teleprogramma.pro.

Отметим, что со своей супругой Еленой Степаненко актер развелся 16 ноября 2018 года. Звезда расставание пережила тяжело и даже похудела на 46 килограммов.

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