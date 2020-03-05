"Не встает": Снежана Бабкина о состоянии сына, который находится в реанимации

13-летний Артур подхватил вирус

4 марта супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана сообщила поклонникам неприятное известие – ее 13-летний сын Артур попал в реанимацию с воспалением легких. У парня дома внезапно подскочила температура и звездным родителям ничего не оставалось, как вызвать скорую помощь.

Спустя сутки Снежана снова поделилась подробностями и рассказала, в каком состоянии находится ее старший сын. По словам артистки, Артур чувствует себя намного лучше, но пока с кровати не встает.

Сергей Бабкин и Артур Фото: instagram.com/babkin_official

"Состояние у Артура стабильное. Температура сегодня не поднималась благодаря лекарствам, капельницам, антибиотикам. Он уже даже стал понемногу есть, но не встает, лежит. Потому что очень большая слабость, пытался встать, но закружилась в голове. Ближе к вечеру даже начал шутить", – рассказала Бабкина в Instagram-stories.

На видео Снежана едет в поезде, поэтому многих подписчиков заинтересовал вопрос, почему она осталась с сыном в палате, а уехала из Харькова. Супруга музыканта пояснила, что в реанимацию не пускают надолго, а Артур постоянно находится под наблюдением врачей. Ко всему, Снежана поблагодарила всех за теплые слова поддержки.

"Вы спрашивали, почему не можем быть с детьми. Потому что это все же реанимация, там все стерильно. Можно приходить, приносить еду и идти. Там они постоянно под присмотром, у них по расписанию лекарства", – добавила актриса.

Отметим, это уже не первый случай, когда Артур очутился в больнице. Месяц назад он сломал руку.

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