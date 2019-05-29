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Няня первенца Меган Маркл уволилась спустя две недели – СМИ

Новая помощница не поладила с Меган

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи
Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи
Фото: Getty Images

После появления на свет первенца Меган Маркл и принца Гарри их сын Арчи стал самым обсуждаемым в мире. Разумеется, королевская чета подыскала профессиональную няню, которая должна была помогать герцогине по уходу за первенцем. Но что-то пошло не так и женщина не поладила с новоиспеченной мамой. 

Смотрите видео о рождении первенца Меган и Гарри:


Как сообщает издание Daily Express, новая помощница спустя две недели испытательного срока решила уволиться из-за чрезмерной требовательности Меган Маркл.

"Меган любит контролировать все сама. Она позволяла Дори держать Арчи на руках только несколько минут. А, когда выходила из душа, буквально вбегала, чтобы вернуть его обратно. Она не выносит, когда кто-то остается вдвоем с Арчи и игнорирует помощь. Никто не может заботиться о нем, кроме нее самой и не позволяет няням заниматься ребенком", – рассказал инсайдер. 

Отметим, что многие из обслуживающего персона не выдерживают требовательности Меган Маркл и увольняются. Так что это не первый случай во дворце. 

К слову, принц Гарри, который рассказал о том, как проходят первые дни отцовства, неоднократно заявлял о своей любви к Африке и признавался, что там он "чувствует себя более похожим на себя, чем где-либо в мире". Кто знает, возможно Меган, Гарри и Арчи поменяют Британию на более жаркий континент.

Ранее мы писали, что в честь первенца Меган Маркл и принца Гарри назвали особый вид цветов.

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