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Не выходя из ванной: Влад Яма с женой позировали для фотографа онлайн

Звездные супруги показали, как проходит съемка в условиях карантина

Инна Петрова
Сегодня, 10:45

Во время карантина звезды проводят время по-разному: кто-то проводит онлайн-концерты, кто-то занимается спортом, а кому-то удается сняться в фотосессии. Так, Влад Яма и его супруга, которые недавно впервые показали фото с тайной свадьбы, позировали на вебкамеру для фотографа Руслана Гаврилюка. Чувственные фото появились в Instagram.

Делиться нежными фото со второй половинкой любит и Анна Седокова. Певица недавно впечатлила сеть эротическим снимком со своим мужчиной.

Влад Яма с женой
Влад Яма с женой
Фото: instagram.com/liliya_yama

Влад Яма и его жена Лилиана доказали, что и в условиях самоизоляции можно провести настоящую фотосессию, и для этого вовсе не нужно покидать дом. Хореографа с супругой снимал онлайн Руслан Гаврилюк, который на своей странице в соцсети опубликовал результаты съемки.

"Легко и шутливо мы провели время на расстоянии, но впечатление было будто мы рядом, единственное что после съемки пили чай каждый по своим домам", – поделился впечатлениями о работе фотограф.

INSTAGRAM

На фото Влад и Лилиана запечатлены в чувственных позах в ванной и спальне. На них повседневная одежда, но на некоторых снимках Лилиана в черном боди.

"Представляете, что даже фотосессию можно сделать on-line? Да еще какую... Невероятную... Даже не знаю, что еще мы будем делать удаленно? Жизнь очень изменилось в последнее время, но знаю что все, что ни делается, то к лучшему. Мы что угодно выдержим, станем более здоровыми, не станем жечь леса, которые очищают нам воздух, не будем выбрасывать мусор, а будем уважать друг друга, мыслить позитивно, прислушиваться к советам", – написала супруга хореографа в сети, которая также похвасталась новыми фотографиями.

Смотрите в сюжете, какой тренд запустили звезды в Instagram на карантине:

Напомним, что ранее Влад Яма впервые показал лицо сына Леона.

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