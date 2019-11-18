"Не выключайте музычку": Оля Полякова презентовала новый хит на "Танцях з зірками 2019"

Королева ночи выступила в полуфинале проекта

Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В воскресенье, 17 ноября, состоялся полуфинал "Танців з зірками 2019", главным сюрпризом которого стало выступление Королевы ночи. Сегодня на главном паркете страны Оля Полякова представила свой новый хит, который вы точно будете напевать ближайшие несколько дней!

Напомним, что в тринадцатом прямом эфире "Танців з зірками 2019" еще одна пара покинула проект, а также определились имена суперфиналистов.

После всех выступлений участников, которые проходили в три этапа, на шоу появилась Оля Полякова. Она превратила паркет в кладбище, где вместе со своим балетом зажгла под композицию "Эй, секундочку".

Это было первое исполнение новой песни Поляковой, а уже завтра певица презентует клип.

Смотрите выступление Оли Поляковой в 13 выпуске "Танців з зірками 2019":

О том, какая пара покинула шоу "Танці з зірками 2019" в полуфинале, узнайте здесь.

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