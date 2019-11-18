Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Не выключайте музычку": Оля Полякова презентовала новый хит на "Танцях з зірками 2019"

Королева ночи выступила в полуфинале проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:19
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В воскресенье, 17 ноября, состоялся полуфинал "Танців з зірками 2019", главным сюрпризом которого стало выступление Королевы ночи. Сегодня на главном паркете страны Оля Полякова представила свой новый хит, который вы точно будете напевать ближайшие несколько дней!

Напомним, что в тринадцатом прямом эфире "Танців з зірками 2019" еще одна пара покинула проект, а также определились имена суперфиналистов.

После всех выступлений участников, которые проходили в три этапа, на шоу появилась Оля Полякова. Она превратила паркет в кладбище, где вместе со своим балетом зажгла под композицию "Эй, секундочку".

Это было первое исполнение новой песни Поляковой, а уже завтра певица презентует клип.

Смотрите выступление Оли Поляковой в 13 выпуске "Танців з зірками 2019":

О том, какая пара покинула шоу "Танці з зірками 2019" в полуфинале, узнайте здесь.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
«Это ужас»: Оля Полякова рассказала, чем обернулся подарок дочери на день рождения Камбэк года: группа "ВИА Гра" в первом составе выступила на "Танцях з зірками 2019" Голосование: кто победит на шоу "Танці з зірками 2019"
Оля Полякова Танці з зірками Танці з зірками 2019
Реклама

Новости партнеров

Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Каскад – самая модная стрижка осени на средние и длинные волосы
Каскад – самая модная стрижка осени на средние и длинные волосы
Андрей Данилко чуть не умер во время концерта
Андрей Данилко чуть не умер во время концерта
Деньги не собираем: у Заворотнюк рассказали правду о помощи Навки
Деньги не собираем: у Заворотнюк рассказали правду о помощи Навки

Популярные статьи

Вчера, 12:32Fun

Поздравления с Днем студента 2019: стихи, проза, прикольные картинки

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

Вчера, 11:32Fun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

Вчера, 10:34Fun

День студента 2019 в Украине: история праздника

Вчера, 08:58Fun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 06:15Психология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

16 ноябряFun

16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 ноябряТехно

Экономим на трубке: ТОП-5 бюджетных смартфонов осени

15 ноябряШоу-бизнес

Смело! Даша Астафьева устроила соблазнительную фотосессию

15 ноябряFun

15 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

15 ноябряEvents

Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

15 ноябряШоу-бизнес

"Я в гневе": Ирину Билык жестко подставили

15 ноябряTravel

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

15 ноябряFun

Жертва косметолога показала последствия неудачного похода в салон красоты

15 ноябряТехно

Прощай SMS: Google добавила в Android новый способ обмена сообщениями

15 ноябряТехно

На Марсе растет объем кислорода: ученые в замешательстве

Новости партнеров

Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом "Сваты"
Битва за квартиру: детали смерти солиста
Битва за квартиру: детали смерти солиста
Накачанный — не значит дюжий: что влияет на показатели силы
Накачанный — не значит дюжий: что влияет на показатели силы
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Ирина Билык похвасталась уникальным подарком
Ирина Билык похвасталась уникальным подарком
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Велосипедистка дня: косметолог и фанатка mtb прекрасная Патриция
Велосипедистка дня: косметолог и фанатка mtb прекрасная Патриция