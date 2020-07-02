Не защитили во время беременности: Меган Маркл затаила обиду на королевскую семью

Герцогиня ждала защиты от нападок британской прессы

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри, которые поставили под угрозу репутацию его брата, до сих пор держит обиду на членов королевской семьи. Все потому, что они не смогли ее защитить от преследований со стороны британской прессы.

Согласно информации Daily Mail, Меган также затаила обиду на то, что ей и ее друзьям запретили комментировать те слухи и ложные обвинения, которые распространялись в желтой прессе.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Также Меган считает, что их свадьба с принцем Гарри в 2018 году принесла немалый доход Британии, а не только одни убытки. А именно речь идет о сумме в миллиард фунтов стерлингов, которую удалось получить благодаря туристам.

Также герцогиня добавила, что часть суммы на их пышную свадьбу дал отец ее супруга – принц Чарльз.

Как развивалась история Меган Маркл и принца Гарри, смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно из опубликованной книги-биографии о королевской семьи стало известно, что брат принца Гарри отговаривал его жениться на Меган Маркл.

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