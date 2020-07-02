Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Не защитили во время беременности: Меган Маркл затаила обиду на королевскую семью

Сегодня, 17:27

Герцогиня ждала защиты от нападок британской прессы

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри, которые поставили под угрозу репутацию его брата, до сих пор держит обиду на членов королевской семьи. Все потому, что они не смогли ее защитить от преследований со стороны британской прессы.

Согласно информации Daily Mail, Меган также затаила обиду на то, что ей и ее друзьям запретили комментировать те слухи и ложные обвинения, которые распространялись в желтой прессе.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Также Меган считает, что их свадьба с принцем Гарри в 2018 году принесла немалый доход Британии, а не только одни убытки. А именно речь идет о сумме в миллиард фунтов стерлингов, которую удалось получить благодаря туристам.

Также герцогиня добавила, что часть суммы на их пышную свадьбу дал отец ее супруга – принц Чарльз.

Как развивалась история Меган Маркл и принца Гарри, смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно из опубликованной книги-биографии о королевской семьи стало известно, что брат принца Гарри отговаривал его жениться на Меган Маркл.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Голливудское безрассудство" довело персонал: почему Меган Маркл не смогла прижиться в королевской семье Принц Гарри пожалел о переезде с Меган Маркл в США: подробности из биографической книги Меган Маркл и принц Гарри намерены вернуться в Великобританию
принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Асмус изменяла Гарику за границей: Лена Миро набросилась на пару
Асмус изменяла Гарику за границей: Лена Миро набросилась на пару
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Собчак оказалась в больнице со сломанным носом
Собчак оказалась в больнице со сломанным носом

Популярные статьи

Сегодня, 12:59Travel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

Сегодня, 12:06Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

Вчера, 13:12Fun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

Вчера, 11:59Fun

Сострадательный охранник магазина держал зонтик над головой у промокшего пса, фото

Вчера, 11:45Food

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

Вчера, 07:46Travel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

Вчера, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

30 июняFun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

30 июняШоу-бизнес

Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения

30 июняFun

Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

30 июняПсихология

Пять самых добрых знаков зодиака

30 июняFun

Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

Новости партнеров

Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Медики обнаружили новую опасность сидячего образа жизни
Медики обнаружили новую опасность сидячего образа жизни
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото
Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Адвокат Медведчука: коли та як у Марченко з’явилася частка в 1+1
Адвокат Медведчука: коли та як у Марченко з’явилася частка в 1+1

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять