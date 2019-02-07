Не живут вместе два года: появились подробности развода Ани Лорак с мужем

В сети появилось решение по делу о разводе Ани Лорак

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

На официальном сайте Единого государственного реестра судебных решений появилось решение Шевченковского районного суда города Киева по делу о разводе певицы Ани Лорак и ее экс-супруга Мурата Налчаджиоглу. В документе указано несколько причин развода, в числе которых "утрата чувств и доверия". Кроме этого, отмечается, что уже почти два года супруги не жили, как одна семья.

"Супружеская жизнь у сторон не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно, не проживают одной семьей около двух, брачные отношения прекращены. Поэтому истец просила суд расторгнуть брак, заключенный между ней и ответчиком 15.08.2009 года", – говорится в документе.

Фото: скришот

Также в документе говорится о том, что брачные отношения между сторонами прекращены, примирение невозможно.

Напомним, 31 января 2019 года Ани Лорак официально развелась с мужем. После окончания заседания, которое проходило в закрытом режиме, к журналистам вышла секретарь суда и подтвердила, что Каролина и Мурат официально разведены. Она также уточнила, что сегодня рассматривался вопрос только о расторжении брака.

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