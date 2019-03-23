"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

Певица столкнулась с неприятности перед юбилейным шоу

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Муж звезды российской эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин рассказал, о проблемах, с которыми столкнулась примадонна из-за оскандалившегося юбилейного шоу, которое состоится 15 апреля 2019 года.

Билеты на выступление Пугачевой раскупили за считанные часы. По словам Максима Галкина, в сети действуют многочисленные спекулянты, которые перепродают места на концерт за баснословные суммы, и они не могут этому никак противостоять, пишет "Вокруг ТВ".

Сам юморист добавил, что возмущен подобным отношением скупщиков. Решить проблему, по мнению артиста, самостоятельно не представляется невозможным.

Максим также обнародовал некоторые подробности о грядущем шоу. По словам артиста, он совершенно не участвует в его организации.

"В принципе она меня не посвящает в тонкости того, что она делает. Я не знаю в точности, что будет на концерте. Я отошел в сторонку и ее не беспокою. Вообще весь наш быт построен на том, чтобы ее не беспокоить. В данный момент она репетирует целый концерт, с голосом все хорошо. Она невероятный перфекционист. За всю свою жизнь я знал только одного человека, который так критично относился к своему голосу. Это был Муслим Магомаев", – подытожил супруг примадонны.

Смотрите также на видео о том, что детям Пугачевой и Галкина предсказывают яркое будущее:

Напомним, ранее мы сообщали, что Максим Галкин оказался копией деда Аллы Пугачевой. Кроме того, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина случайно рассекретила подробности их жизни.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram