НЕАНГЕЛЫ презентовали новую песню SlavaVictoria

Позитивный весенний трек коллектив презентовал вместе с красочным видео в стиле live с недавнего концерта

НЕАНГЕЛЫ порадовали поклонников новой праздничной композицией. Заглавная песня всеукраинского тура группы с одноименным названием SlavaVictoria стала для поклонников самой долгожданной премьерой наступившего года.

Позитивный весенний трек коллектив презентовал вместе с красочным видео в стиле live с недавнего концерта в киевском НДИ "Украина".

В новом клипе можно сполна ощутить океан эмоций и взаимной любви, в котором в тот вечер утопала публика, которая, к слову, и стала одним из главных героев видео.

Виктория: "На протяжении 12 лет мы делимся своей творческой энергией с каждым слушателем, получая в ответ большую любовь".

Слава: "Эта песня — не история про нас. Это ода благодарности нашим поклонникам, без которых бы не было ни славы, ни побед".

Напомним, Слава Каминская решила кардинально сменить свой имидж. На странице в Instagram звезда опубликовала селфи, на котором Слава демонстрирует новую прическу: из рыжей певица перекрасилась в блондинку и сделала мелкие кудри.

Ранее Слава Каминская поделилась красочными фото с отдыха с мужем на Мальдивах.