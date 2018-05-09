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Небрежный пучок и наряд с перьями: Джулианна Мур покорила образом на Каннском фестивале

Изысканный образ кинозвезды дополнили серьги с бриллиантами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Джулианна Мур. Фото: AFP
Джулианна Мур. Фото: AFP

В Каннах состоялось торжественное открытие 71-го кинофестиваля. Фильмом, давшим старт конкурсу, в этом году стала драма "Все знают". Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Для выхода на красную дорожку Пенелопа Крус выбрала черное платье на тонких бретелях от Chanel.

Составить конкуренцию Пенелопе смогла 57-летняя Джулианна Мур. 

Джулианна стала одной из самых яркий гостей церемонии открытия. Актриса появилась на красной дорожке в элегантном алом платье от Givenchy с перьями.

Волосы актриса собрала в высокий небрежный пучок. Изысканный образ кинозвезды дополнили серьги с бриллиантами. 

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Джулианна Мур
Фото: AFP
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Джулианна Мур
Фото: AFP

Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала для бала Института костюма нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой, а Ирина Шейк предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.

Рианна прибыла в Метрополитен-музей, где проходило мероприятие, в шикарном наряде от Maison Margiela by John Galliano.

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Источник: "Сегодня"

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