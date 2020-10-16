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"Недавно испытала подобные чувства": Ани Лорак делится личной драмой в новой песне "Страдаем и любим"

Сегодня, 12:32

Певица призналась, что лично пережила все, что спела

16 октября Ани Лорак представила новую песню "Страдаем и любим", которая, по словам певицы, ей очень близка. Песня рассказывает о чувствах влюбленных людей: как порой все непросто и неоднозначно. Авторы слов — Ани Лорак и композитор Евгений Лишафай.

"Я прожила эту песню от начала и до конца, потому что совсем недавно испытывала подобные чувства, это моя личная история. "Страдаем и любим" — очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слезы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое", – говорит Ани Лорак.

Поклонники Ани Лорак в комментариях пожелали певице найти своей счастье и любовь намекая на ситуацию с ее бывшем супруге Мурате Налчаджиоглу.

Отметим, Ани Лорак развелась с мужем после 10 лет брака в 2019 году. Вскоре после развода певица показала нового возлюбленного – Егора Глеба. Экс-супруг Ани Лорак тоже завел новые отношения. Поводом для развода стали многочисленные измены со стороны турецкого бизнесмена. На данный момент у экс-супругов подрастает дочь София, которая часто видится с отцом.

Ранее мы писали, что бывшего мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой девушкой. Напомним, дочь Ани Лорак впервые снялась в клипе певицы.

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