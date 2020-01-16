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Недоверие к присяжным: защита Харви Вайнштейна сделала громкое заявление

Защита продюсера просит перенести судебный процесс в другое место

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

Секс-скандал вокруг известного голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, продолжает быть в центре внимания СМИ. Появляются новые подробности и защита продюсера делает новые заявления. Дело Вайнштейна рассматривается в суде в Нью-Йорке, но защита голливудского продюсера попросила суд перенести процесс в другое место. Это связано с тем, что в городе он якобы приобрел "карнавальную атмосферу". Об этом пишет The New York Times.

Узнайте, как скандал с Харви Вайнштейном отобразился на работе в Голливуде Иванны Чабак:

Стоит отметить, что судебное разбирательство по делу Харви Вайнштейна началось в Верховном суде штата Нью-Йорк 6 января. На данный момент проходит процедура выбора коллегии присяжных.

Ответчик направил обновленное ходатайство об изменении места и попросил, чтобы суд приостановил разбирательство до тех пор, пока у него не будет возможности принять решение. В документе также сказано, что подавляющее большинство будущих присяжных подверглись "воздействию внесудебной информации", которая содержится в потоке негативных публикаций в СМИ.

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"Высокий процент предполагаемых присяжных в округе Нью-Йорк уже продемонстрировал нежелание справедливо и беспристрастно рассматривать дело", – отметила защита.

Отметим, что более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 предполагаемыми жертвами домогательств он смог договориться об урегулировании конфликта, заплатив 25 миллионов долларов за снятие обвинений.

Накануне молодую модель Джиджи Хадид вызывали в суд по делу Харви Вайнштейна.

Напомним, ранее прокуроры Лос-Анджелеса выдвинули против Вайншейта обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах к другой, совершенные 2013 года.

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