Неизвестные пытались сорвать концерт Макса Барских – подробности и реакция соцсетей

Многие поклонники Барских остались недовольны организацией концерта

Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih

Вчера, 29 ноября, в Международном выставочном центре в Киеве прошел концерт популярного украинского исполнителя Макса Барских. Несмотря на то что артист со своей командой долго готовились к масштабному шоу "Семь", все прошло не так гладко, как хотелось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mari (@masha__bokoch) 29 Ноя 2018 в 10:33 PST

Концерт задержали на два часа, всем, кто пришел послушать любимого артиста в живую пришлось стоять на морозе возле МВЦ. После начала концерта произошел неожиданный "сюрприз": неизвестные обрезали провода, из-за которых полностью пропал звук. Макс ушел со сцены и концерт перенесли еще на полчаса.

На страничках в соцсетях представителей артиста появились такие сообщения:

Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Фото: скриншот facebook.com/mikeyasinskiy

Несмотря на попытки неизвестных сорвать концерт, неполадки удалось устранить. Продюсер артиста Алана Бадоев со сцены обратился к тем, кто обрезал провода: "Человек, который сделал это, сдохни от своей немощности!".

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В комментариях в Instagram артиста поклонники Барских жаловались на ужасную организацию и на то, что долго пришлось ждать на улице. Кроме этого многие жаловались на то, что из-за "огромной давки", платного гардероба и других неприятных моментов пропало желание присутствовать на самом концерте:

Комментарии сети скриншот

Некоторые поклонники отметили, что если бы многие пришли заранее, то давки можно было бы и избежать:

Комментарии сети скриншот

Истинные поклонники Макса отметили, что артист не отвечает за организацию концерта. Многие похвалили и поддержали Барских за то, что тот не растерялся и продолжил выступать несмотря ни на что. В комментариях фанаты оставили сотни положительных отзывов о выступлении Макса и его профессионализме.

Комментарии сети скриншот

Напомним, Барских подписал контракт с компанией, работающей с Бейонсе, Тимберлейком и другими.

Ранее Барских презентовал клип в стиле 80-х.