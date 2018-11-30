Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Неизвестные пытались сорвать концерт Макса Барских – подробности и реакция соцсетей

Многие поклонники Барских остались недовольны организацией концерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:22
Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih
Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih

Вчера, 29 ноября, в Международном выставочном центре в Киеве прошел концерт популярного украинского исполнителя Макса Барских. Несмотря на то что артист со своей командой долго готовились к масштабному шоу "Семь", все прошло не так гладко, как хотелось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mari (@masha__bokoch)

Концерт задержали на два часа, всем, кто пришел послушать любимого артиста в живую пришлось стоять на морозе возле МВЦ. После начала концерта произошел неожиданный "сюрприз": неизвестные обрезали провода, из-за которых полностью пропал звук. Макс ушел со сцены и концерт перенесли еще на полчаса.

На страничках в соцсетях представителей артиста появились такие сообщения:

1543569218.7958
Фото: facebook.com/mikeyasinskiy
__33
Фото: скриншот facebook.com/mikeyasinskiy

Несмотря на попытки неизвестных сорвать концерт, неполадки удалось устранить. Продюсер артиста Алана Бадоев со сцены обратился к тем, кто обрезал провода: "Человек, который сделал это, сдохни от своей немощности!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макс Барских объединил тысячи личных историй слушателей в новом лирик-видео

В комментариях в Instagram артиста поклонники Барских жаловались на ужасную организацию и на то, что долго пришлось ждать на улице. Кроме этого многие жаловались на то, что из-за "огромной давки", платного гардероба и других неприятных моментов пропало желание присутствовать на самом концерте:

1543568966.6598
Комментарии сети
скриншот

Некоторые поклонники отметили, что если бы многие пришли заранее, то давки можно было бы и избежать:

1543568694.5392
Комментарии сети
скриншот

Истинные поклонники Макса отметили, что артист не отвечает за организацию концерта. Многие похвалили и поддержали Барских за то, что тот не растерялся и продолжил выступать несмотря ни на что. В комментариях фанаты оставили сотни положительных отзывов о выступлении Макса и его профессионализме.

1543569128.1207
Комментарии сети
скриншот

Напомним, Барских подписал контракт с компанией, работающей с Бейонсе, Тимберлейком и другими.

Ранее Барских презентовал клип в стиле 80-х.

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-10 самых состоятельных звезд до 30 лет по версии Forbes Павел Зибров обиделся на организаторов "Танцев со звездами" На концерте Насти Каменских неизвестный выпустил отравляющий газ
концерт певец Алан Бадоев макс барских
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров