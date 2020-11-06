Некролог. Михаил Жванецкий: писатель-сатирик с острым ощущением жизни
Чем запомнился Михаил Жванецкий и каким был его путь
Сегодня, 6 ноября, на 86 году жизни умер известный писатель-сатирик, драматург, актер и телеведущий Михаил Жванецкий. Его остроумные высказывания уже давно полюбились слушателям, а творчество разошлось на цитаты в народ.
Вспоминаем, чем запомнился Михаил Маньевич и рассказываем, какой была его жизнь.
Писатель родился в Одессе 6 марта 1934 года, в семье врачей. О своем детстве он говорил так: "Что-то очень солнечное, пляжное. Пока не грохнула война".
Юношей Михаил решил получить техническую специальность в Одесском институте инженеров морского флота, после окончания которого работал в Одесском порту механиком по кранам.
Еще во время учебы в институте Жванецкий начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре.
В 1963 году произошла судьбоносная встреча Жванецкого и Аркадия Райкина – известного актера и художественного руководителя Ленинградского театра эстрады и миниатюр.
Райкин оценил талант сатирика и взял его произведения в репертуар своего театра. А позже пригласил туда работать и самого Жванецкого – заведовать литературной частью. Михаил писал миниатюры и монологи для других актеров и для самого Райкина – всего более 300 творений.
Читайте также:Умер Михаил Жванецкий. Каким мы его запомним (10 фото)
Но позже Райкин и Жванецкий разошлись во мнениях, и драматург решился работать самостоятельно. Ему не нравилось прятаться за спинами других – Михаил хотел сам выступать со своими произведениями.
Сначала была Одесская областная филармония, а затем Московский театр "Эрмитаж". И, конечно, слава и любовь зрителей. Жванецкий стал классиком, которого цитировали при жизни. Его творчество разошлось на цитаты в народ.
В 1988 году Жванецкий основал Московский театр миниатюр, руководителем которого оставался до смерти. Там он поставил спектакли: "Птичий полет" (1987), "Политическое кабаре" (1989), "Моя Одесса" (1994) и "Престарелый сорванец" (1999).
Кроме этого он работал телеведущим, выступал на сцене со своими сатирическими миниатюрами, и периодически издавал книги. В октябре 2020 года Жванецкий принял решение закончить концертную деятельность по состоянию здоровья.
Запись последнего выступления писателя в Киеве:
У драматурга была насыщенная личная жизнь: две официальных жены, две фактических, пятеро детей и заявление о еще одном внебрачном ребенке.
Жванецкий очень любил Одессу, в последнее годы приезжал сюда летом и жил в своем старом доме. Ему настолько нравился город, что он еще в 1990 году открыл "Всемирный клуб одесситов" с девизом "Одесситы всех стран, соединяйтесь!".
Писатель получил множество государственных наград, среди которых – звание Народного артиста Украины и Народного артиста России.
А закончить наши воспоминания мы хотим фразой самого Михаила:
Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева трогательно попрощалась с Михаилом Жванецким: "Друг мой, ты незабываем".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное