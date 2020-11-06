Некролог. Михаил Жванецкий: писатель-сатирик с острым ощущением жизни

Чем запомнился Михаил Жванецкий и каким был его путь

Сегодня, 6 ноября, на 86 году жизни умер известный писатель-сатирик, драматург, актер и телеведущий Михаил Жванецкий. Его остроумные высказывания уже давно полюбились слушателям, а творчество разошлось на цитаты в народ.

Вспоминаем, чем запомнился Михаил Маньевич и рассказываем, какой была его жизнь.

Михаил Жванецкий Фото: Сегодня

Писатель родился в Одессе 6 марта 1934 года, в семье врачей. О своем детстве он говорил так: "Что-то очень солнечное, пляжное. Пока не грохнула война".

Юношей Михаил решил получить техническую специальность в Одесском институте инженеров морского флота, после окончания которого работал в Одесском порту механиком по кранам.

"Восемь лет погрузки-выгрузки, – вспоминал Михаил Маньевич, – разъездов на автопогрузчике, сидения в пароходе, в трюме, в угле, когда видны только глаза и зубы. Там я мужал"

Еще во время учебы в институте Жванецкий начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре.

Михаил Жванецкий Фото: Wikipedia

В 1963 году произошла судьбоносная встреча Жванецкого и Аркадия Райкина – известного актера и художественного руководителя Ленинградского театра эстрады и миниатюр.

Райкин оценил талант сатирика и взял его произведения в репертуар своего театра. А позже пригласил туда работать и самого Жванецкого – заведовать литературной частью. Михаил писал миниатюры и монологи для других актеров и для самого Райкина – всего более 300 творений.

Но позже Райкин и Жванецкий разошлись во мнениях, и драматург решился работать самостоятельно. Ему не нравилось прятаться за спинами других – Михаил хотел сам выступать со своими произведениями.

Михаил Жванецкий Фото: facebook.com/jvanetsky/

Сначала была Одесская областная филармония, а затем Московский театр "Эрмитаж". И, конечно, слава и любовь зрителей. Жванецкий стал классиком, которого цитировали при жизни. Его творчество разошлось на цитаты в народ.

В 1988 году Жванецкий основал Московский театр миниатюр, руководителем которого оставался до смерти. Там он поставил спектакли: "Птичий полет" (1987), "Политическое кабаре" (1989), "Моя Одесса" (1994) и "Престарелый сорванец" (1999).

Кроме этого он работал телеведущим, выступал на сцене со своими сатирическими миниатюрами, и периодически издавал книги. В октябре 2020 года Жванецкий принял решение закончить концертную деятельность по состоянию здоровья.

Запись последнего выступления писателя в Киеве:

У драматурга была насыщенная личная жизнь: две официальных жены, две фактических, пятеро детей и заявление о еще одном внебрачном ребенке.

Михаил Жванецкий Фото: Jvanetsky.ru

Жванецкий очень любил Одессу, в последнее годы приезжал сюда летом и жил в своем старом доме. Ему настолько нравился город, что он еще в 1990 году открыл "Всемирный клуб одесситов" с девизом "Одесситы всех стран, соединяйтесь!".

Фото: Jvanetsky.ru

Писатель получил множество государственных наград, среди которых – звание Народного артиста Украины и Народного артиста России.

А закончить наши воспоминания мы хотим фразой самого Михаила:

"Нас тянет к таланту. Слушать его. Сидеть рядом. Мы должны ему нести сырье, и не бескорыстно. Он весь воз потянет. Он создаст".

Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева трогательно попрощалась с Михаилом Жванецким: "Друг мой, ты незабываем".

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