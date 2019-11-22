"Немного поссорились": Ирина Билык прокомментировала слухи о разводе

Певица рассказала о конфликте с супругом

Украинская певица Ирина Билык прокомментировала слухи о своем разводе. Они возникли после публикации звезды в Instagram, где под черно-белым кадром она заговорила о браке без любви, который не должен продолжаться даже ради ребенка.

Кроме того, на недавнем светском мероприятии Ирина Билык появилась вместе со своим вечным поклонником и экс-возлюбленным Дмитрием Коляденко. Однако певица заявила, что с фотографом Асланом Ахмадовым расставаться не собирается. По крайней мере, пока. А печальный пост написала, потому что поссорилась с мужем.

Ирина Билык с мужем и сыном Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Немножко поссорились – такое бывает. Может, хотела разойтись, мы же женщины", – откровенно заявила артистка.

Отметим, на днях Аслан Ахмадов прилетит к жене в Украину, и они вместе будут готовить всеукраинский тур певицы к ее 50-летию. Режиссером шоу как раз станет Ахмадов, но несколько номеров поставит и Дмитрий Коляденко.

Ранее мы также писали, что недавно Ирину Билык жестко подставили. Певица призналась, что давно не была настолько расстроена.

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