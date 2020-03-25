"Ненавидит своих детей": Екатерине Репяховой угрожает отец

Невеста Виктора Павлика понятия не имеет, где ее отец

25-летняя невеста Виктора Павлика, которая позировала обнаженной в душе, впервые рассказала о непростых отношениях с отцом. По словам Екатерины Репяховой, она не может найти общий язык с отцом.

Недавно девушка опубликовала Instastories, где написала: "Дом, в котором не суждено жить". Журналисты программы "Зiрковий шлях" на телеканале "Украина" поинтересовались у Катерины, что это был за дом. Репяхова призналась, что некогда он был собственностью ее отца. Однако мужчина обанкротился и заложил дом, который в результате у них отобрали.

Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

"Это дом моего папы. К сожалению, он стал банкротом. Этот дом он заложил в банк, и у нас его забрали. Мама в квартире, а папа – не знаю", – рассказала Репяхова.

Оказалось, что Екатерина не поддерживает отношений отцом, который изредка появляется в жизни своих детей и бывшей супруги с угрозами. Невеста Виктора Павлика уверена, что у ее отца есть проблемы с психическим здоровьем.

Подробнее о непростых отношениях звезд с родителями узнайте в сюжете:

"У него не все нормально с психикой. Он ненавидит своих детей, он пытается забрать у них все, что есть. Он маму называет ненормальной. В прокуратуру пишет на нее, находит какие-то 10-летней давности документы. У них было общее производство, пытается ее в чем-то обвинить. Здоровый человек такого не сделает", – делится девушка.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова откровенно рассказала об их с Виктором Павликом кредитах.

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