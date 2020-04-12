Неожиданная встреча: Dan Balan познакомил Тину Кароль со своей мамой

Людмила Балан сделала сюрприз звездному сыну

Во время последних вокальных "нокаутов" юбилейного сезона "Голосу країни" на сцене неожиданно выступила мама тренера Dan Balan – Людмила. Женщина впервые познакомилась с Тиной Кароль, которой уже давно приписывают роман с молдавским исполнителем.

Мама молдавского исполнителя приехала на шоу с подарком – на главной вокальной сцене она исполнила украинскую народную песню "Горіла сосна, палала", которую поют молодоженам на свадьбе. Как призналась женщина, она подготовила песню на всякий случай на будущее для Тины Король и Dan Balan.

"Я приехала поддержать команду Дана... Тиночка, вы волшебная и такая мудрая. Я хочу вас обнять, дочечка. Я не перестаю говорить спасибо Богу, чтобы он защитил моих детей. Спасибо всем вам за то, что вы приняли так тепло моего сына в Украине. У нас с Даном вкусы одинаковые, и мне нравится их коалиция с Тиной. Я не знаю, как будет дальше, но на всякий случай я приготовила свадебную песню", – заявила со сцены Людмила.

Напомним, что ранее украинская певица Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan. Также поп-дива рассказала о ревности молдавского исполнителя.

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