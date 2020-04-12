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Неожиданная встреча: Dan Balan познакомил Тину Кароль со своей мамой

Людмила Балан сделала сюрприз звездному сыну

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 22:49

Во время последних вокальных "нокаутов" юбилейного сезона "Голосу країни" на сцене неожиданно выступила мама тренера Dan Balan – Людмила. Женщина впервые познакомилась с Тиной Кароль, которой уже давно приписывают роман с молдавским исполнителем.

Мама молдавского исполнителя приехала на шоу с подарком – на главной вокальной сцене она исполнила украинскую народную песню "Горіла сосна, палала", которую поют молодоженам на свадьбе. Как призналась женщина, она подготовила песню на всякий случай на будущее для Тины Король и Dan Balan.

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"Я приехала поддержать команду Дана... Тиночка, вы волшебная и такая мудрая. Я хочу вас обнять, дочечка. Я не перестаю говорить спасибо Богу, чтобы он защитил моих детей. Спасибо всем вам за то, что вы приняли так тепло моего сына в Украине. У нас с Даном вкусы одинаковые, и мне нравится их коалиция с Тиной. Я не знаю, как будет дальше, но на всякий случай я приготовила свадебную песню", – заявила со сцены Людмила.

Напомним, что ранее украинская певица Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan. Также поп-дива рассказала о ревности молдавского исполнителя.

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