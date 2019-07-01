Неожиданно! 65-летняя Любовь Успенская готовится стать мамой

Известная певица ищет донора яйцеклетки

Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Известная российская певица Любовь Успенская, которая даст юбилейный концерт в Киеве, удивила неожиданным заявлением – в 65 лет артистка намерена стать мамой во второй раз. О таком серьезном решении звезда эстрады объявила на своей странице в Instagram.

В нашем видео узнайте всю правду о единственной дочери Любови Успенской:

Популярная певица даже намерена подыскать себе донора яйцеклетки для искусственного оплодотворения. Также Успенская выдвинула к потенциальному кандидату ряд требований.

"Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому я вскоре собираюсь обратиться. Требования: 1. Красота; 2. Ум; 3. Талант; 4. Здоровья; 5. Доброта; 6. Честность. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. P.S. Интим не предлагать", – написала певица на своей странице в социальной сети.

Любовь Успенская готовится стать мамой Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Отметим, что до этого 65-летняя артистка уже намекала на свои планы касательно материнства и приводила в пример Аллу Пугачеву, которая в зрелом возрасте не побоялась снова стать мамой.

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"Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчится, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?", – ранее обращалась Любовь к своим подписчикам в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации Любови Успенской накануне концерта. Также отметим, что в Киеве 10 ноября в юбилейном шоу "История большой любви" Любовь Успенская споет свои "вечные" хиты – "Пропадаю я", "Люба-Любонька", "Кабриолет", а также песни из новых альбомов. Затем артистка даст концерты в больших оперных театрах: 11 ноября в Одессе, 12-го – в Харькове, 13-го – в Днепре.

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