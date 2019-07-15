Неожиданно: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о помощи

Похоже, конфликт между супругами относительно опеки над детьми исчерпан

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Анджелина Джоли обратилась к Брэду Питту с просьбой забрать их шестерых детей до конца лета, так как в этот период у актрисы запланированы съемки. Об этом сообщает издание The Sun.

Анджелина Джоли получила нового звездного врага. Детали в сюжете:

"Анджелина собирается провести большую часть лета на съемках, поэтому обратилась к Брэду и предложила ему присмотреть за детьми. Это огромный шаг для них и детей, которые с момента расставания проводили с Брэдом очень мало времени", – говорит источник.

По информации прессы, Брэд Питт на седьмом небе от счастья и даже пригласил родителей в свой особняк в Лос-Анджелесе, чтобы они тоже провели время с внуками.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Отметим, что пара объявила о разводе еще в 2016 году, однако все это время экс-возлюбленные не могли урегулировать конфликт по поводу опеки над их детьми: 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 13-летней Шайло, 12-летней Вивьен и 11-летним Ноксом.

К слову, Анджелина Джоли начала делать шаги к примирению спустя несколько недель после того, как Брэд Питт выдвинул ей ультиматум по поводу их развода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram