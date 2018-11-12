Неожиданно: ассистентка Меган Маркл уволилась, проработав всего полгода

Есть две предполагаемые причины, по которым помощница Меган решила прекратить работу во дворце

Меган Маркл. Фото: Getty

Личная помощница 37-летней герцогини Сассекской уволилась почти через шесть месяцев после того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, сообщает Daily Mail.

Источник из королевского дворца описал помощницу, как "очень талантливую девушку", которая "сыграла ключевую роль в успехе королевской свадьбы". "Это будет большая потеря для Кенсингтонского дворца", – говорит инсайдер.

Предполагается, что для девушка не выдержала напряжение, которое царило во дворце после свадьбы и скандальных интервью и разборок с отцом Меган Маркл – Томсом Марклом.

Причиной также, возможно, послужил и характер Меган. В своей новой книге о принце Чарльзе королевский биограф Роберт Джобсон утверждает, что подготовка к свадьбе с Меган была настолько напряженной, что принц Гарри стал "раздражительным и вспыльчивым" с сотрудниками. Он пишет: "Иногда поднимая голос, Гарри кричал: "Меган получит то, что она хочет".

Бывший агент Меган, Джина Нелторп-Коуне также отметила, что во время их сотрудничества Маркл была "придирчива и беспощадна", когда дело касалось времени и приоритетов, а также Меган мгновенно увольняла тех, кто не разделял ее "мнение".

Напомним, Меган Маркл вышла в свет в пальто Stеllа Мссаrtnеу.

Ранее Меган Маркл рассказала в интервью, что ей очень нравится одежда, которую создает Виктория Бэкхем.