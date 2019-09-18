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Неожиданно: Даша Астафьева живет с родителями возлюбленного

Певица рассекретила свою главную мечту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05

Даша Астафьева – одна из самых сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса. О ней мечтают тысячи мужчин, однако сердце жгучей брюнетки уже несколько лет принадлежит одному мужчине. Кто покорил сердце Даши Астафьевой? Когда она выйдет замуж и почему не родила первенца, о котором мечтает? На все вопросы звезда ответила в рамках рубрики "Кава з перцем".

Даша Астафьева удивила признанием: оказывается, певица живет с родителями своего возлюбленного – Артема Кима.

"Мой муж предложил переехать к родителям, и сейчас я думаю, что это самый хороший вариант, так как это влияет на отношения, это влияет и на ответственность – и перед животными, которые у нас появились", – говорит Даша.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Несмотря на то, что многие пары, наоборот, стремятся жить отдельно от родителей, для Даши и Артема это не проблема. По словам артистки, они весело проводят время все вместе.

"Нам очень повезло, потому что у нас родители такие очень современные, и Артема родители, и мои. Поэтому, в основном, мы очень хорошо проводим время, у нас есть семейные традиции", – рассказывает певица.

Не секрет, что с Артемом певица познакомилась еще четыре года назад в общей компании. Даша искренне признается – любимый очень изменил внутренний мир когда-то такой капризной звезды.

"Я в себе столько ужасного увидела рядом с Артемом. Например, то, что я всегда делала так, как я хочу, потому что все всегда подстраивались", – признается Астафьева.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Более того, именно Артем помог, казалось бы, самой раскрепощенной женщине в украинском шоу-бизнесе побороть свои комплексы, которые породили бывшие мужчины Даши.

"Когда человек живет дома у Даши Астафьевой, когда она ему платит за все, делает подарки. Девяносто процентов моих мужчин – это были альфонсы. Сегодня я этого не могу скрывать, но это были альфонсы. Но я сама в этом виновата, потому что, мне казалось, что я вот такая хорошая, я так много работаю, мне же надо куда-то тратить эти деньги. Но сейчас я понимаю, какого масштаба это ошибка", – делится певица.

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Астафьева также призналась, что уже через месяц после первого свидания начала говорить с Артемом о свадьбе. Однако паре помешал громкий скандал, в который попал любимый звезды. В прошлом году Кима обвинили в хищении 27 миллионов гривен из госбюджета. Судебная волокита продолжается по сей день.

"У него нет документов, мы не имеем права выезжать никуда. Мы уже несколько лет не были ни в каких отпусках, нигде, у нас каждый день проблемы, работа, проблемы. Я, если уезжаю куда-то немножко перезагрузиться, я не могу ни о чем думать, я не могу одна отдыхать", – рассказала артистка.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша признается, что из-за постоянных стрессов она до сих пор не родила ребенка, о котором мечтает.

"Это все же такое дело, не делается, когда у тебя есть какие-то проблемы. Наши проблемы семейные – они не закончились. Мне кажется, что даже наша семья не пополняется, потому что это состояние стресса, состояние ожидания чего-то страшного, он уже очень сморил меня и Артема", – говорит звезда.

О предстоящей свадьбе Даши Астафьевой, слухах о романе с Юрием Никитиным, отношении возлюбленного к откровенным фото артистки в сети, а также об интимных предложениях – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

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